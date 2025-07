Denis Alibec, „ședință” cu liderul galeriei FCSB-ului: „Sper să fi înțeles, să nu mai aibă gesturi pe teren” - Antena Sport

Denis Alibec a fost băgat în „ședință” de liderul galeriei FCSB-ului. Gigi Mustață a dezvăluit că a purtat o discuție cu atacantul, sperând ca acesta să nu mai aibă gesturi de nemulțumire pe teren, în timpul partidelor.

Mustață a mărturisit că Alibec abia așteaptă să revină pe teren la FCSB, pentru a simți suportul fanilor. Liderul galeriei campioanei a transmis că suporterii vor fi alături de atacant atâta timp cât se va dărui în timpul meciurilor.

Denis Alibec, „ședință” cu liderul galeriei FCSB-ului

Denis Alibec este în prezent accidentat. El s-a „rupt” în Supercupa cu CFR Cluj și a ratat „dubla” cu Inter d’Escaldes și duelul din prima etapă a sezonului, cu Hermannstadt.

„Cred că în prima perioadă eu nu l-am prins pe Denis, dar am avut o discuție cu el un an și ceva mai târziu, mi-a spus că și-ar fi dorit foarte mult să joace în acea perioadă cu suporterii pe stadion, înainte cu 5-6 ani lăsa de dorit stadionul, suporterii nu veneau. Acum, eu am muncit și am făcut în așa fel încât toți suporterii să vină alături de echipă. Mă bucur că au venit alături de echipă, dar și de noi, de Peluza Nord. Mi-a zis că își dorea și el, la acel moment, să fie stadionul plin.

Am avut o discuție cu el în urmă cu o săptămână-două. A fost o discuție frumoasă, constructivă, mi-a spus că abia așteaptă să intre pe teren în prezența noastră și să se simtă că într-adevăr, pe teren există un fotbalist. I-am spus ‘Important este să te dăruiești, vezi foarte bine că noi suntem lângă echipă, îți dorim baftă și cât mai multe goluri’.