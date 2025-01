"Am aceeaşi furie!" Fernando Alonso, interviu eveniment la 43 de ani: "Am concurat cu 'arme' inferioare mereu" - Antena Sport

Fernando Alonso a oferit un interviu eveniment la 43 de ani. Pilotul de la Aston Martin spune că şi acum are aceeaşi motivaţie ca şi la debutul în Formula 1.

Fernando Alonso este dublu campion mondial în Formula 1. A câştigat campionatul în 2005 şi 2006. Alonso spune că şi acum are aceeaşi motivaţie de a fi cel mai bun.

Discursul lui Fernando Alonso înaintea sezonului 2025 din Formula 1

„Chiar și acum, după douăzeci și ceva de ani (în F1), dacă merg la un circuit și mă văd pe cronometraj că sunt al doilea, la o zecime sau jumătate în spatele primului, am aceeași furie interioară, aceeași frustrare. Voi fi foarte supărat și s-ar putea să nu iau cina în acea noapte„,a spus Alonso, conform marca.com.

Alonso a mai spus că niciodată nu a putut beneficia de cea mai bună maşină nici atunci când a câştigat titlul mondial.

„A fost un pic ciudat în povestea vieții mele, am concurat cu arme care erau puțin inferioare celorlalți și m-am adaptat la ceea ce puteam. Și asta se continuă până astăzi. Aici avem cu toții resursele pentru cauciucuri de ploaie, dar nu avem aripile pe care le are Ferrari, nici podelele pe care le are McLaren sau ceva de genul„, a mai spus Alonso.