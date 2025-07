Max Verstappen a reacţionat după demiterea lui Christian Horner de la Red Bull: "Mulţumesc pentru tot" - Antena Sport

Max Verstappen a avut o primă reacţie după demiterea lui Christian Horner. Red Bull a luat decizia de a se despărţi de englezul de 51 de ani, după Marele Premiu al Marii Britanii. În locul acestuia va veni Laurent Mekies, cel care era team principal la Racing Bulls, cealaltă echipă a celor de la Red Bull din Formula 1.

În ceea ce îl priveşte pe Max Verstappen, olandezul şi-a petrecut toată cariera sub comanda lui Christian Horner. Alături de englez, Verstappen a cucerit patru titluri mondiale, ultimul chiar la finalul sezonului trecut. La câteva ore după vestea demiterii lui Horner, Verstappen a postat pe contul său de Instagram un mesaj pentru fostul team principal de la Red Bull.

Mesajul lui Max Verstappen pentru Christian Horner, după ce englezul a fost demis de Red Bull

Chiar dacă s-a vorbit mult despre o posibilă implicare a lui Max Verstappen în decizia de a-l da afară pe Christian Horner, aşa cum au anunţat şi italienii de la Gazzetta dello Sport, care susţin că olandezul i-ar fi pus pe şefii Red Bull să aleagă între el şi englez, Verstappen a postat un mesaj emoţionant

“De la prima cursă câştigată, până la cele patru titluri mondiale, am avut reuşite incredibile împreună. Am câştigat curse memorabile şi am doborât nenumărate recorduri. Mulţumesc pentru tot, Christian”, a scris Max Verstappen, pe contul său de Instagram.

Christian Horner rămâne unul dintre cei mai de succes şefi de echipă din Formula 1. Alături de el, Red Bull a cucerit 14 titluri mondiale. Dintre acestea, 6 sunt la constructori (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023) şi 8 sunt la piloţi, 4 cu Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 şi 2013) şi 4 cu Max Verstappen (2021, 2022, 2023 şi 2024).