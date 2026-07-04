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Avertismentul lui Kimi Antonelli, după ce l-a învins pe Hamilton la el acasă şi a scris iar istorie în Formula 1

Bogdan Stănescu Publicat: 4 iulie 2026, 15:04

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Avertismentul lui Kimi Antonelli, după ce l-a învins pe Hamilton la el acasă şi a scris iar istorie în Formula 1

Kimi Antonelli, după ce a câştigat prima lui cursă de sprint din carieră / captura AntenaPLAY

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Kimi Antonelli (19 ani) a câştigat prima lui cursă de sprint din carieră, la Silverstone, în Marele Premiu al Marii Britanii. Antonelli l-a depăşit, la un moment dat, pe Hamilton, care plecase din pole-position. Şi-a mărit ulterior avansul faţă de britanic şi a trecut primul linia de sosire.

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Antonelli a devenit la Silverstone şi cel mai tânăr pilot din istoria Formulei 1 care câştigă o cursă de sprint, la 19 ani.

Kimi Antonelli a scris istorie la Silverstone, dar îşi avertizează echipa: “Ferrari vine tare din urmă”

El şi-a avertizat însă echipa că Ferrari se apropie din ce în ce mai mult la Mercedes. Antonelli a transmis că Mercedes trebuie să aibă în continuare cea mai bună maşină.

“Am regândit toată strategia. Am folosit energia unde ştiam că pot trece de el (n.r: de Hamilton). Am trecut şi restul cursei a fost despre menţinerea acolo (n.r: pe prima poziţie).

Nu pot spune că nu-mi place să câştig, dar nu vreau să lăsăm garda jos, Ferrari vine din ce în ce mai tare din urmă. Trebuie să ţinem garda sus, în aşa fel încât ceilalţi să încerce să ne egaleze şi să nu reuşească până la urmă”, a declarat Kimi Antonelli după cursa de sprint de la Silverstone.

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Interviul de după cursă i-a fost luat de fostul pilot David Coulthard. După cursa de sprint, pe care italianul a câştigat-o, urmează calificările, care sunt la ora 18:00, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Marea cursă e duminică, de la ora 17:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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