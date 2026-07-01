Programul Marelui Premiu al Marii Britanii. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY (17:00)

Programul Marelui Premiu al Marii Britanii | A noua etapă a sezonului de Formula 1 va avea loc pe circuitul legendar de la Silverstone. Marea cursă va fi duminică, de la ora 17:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În această etapă va avea loc și cursă de sprint, care va fi sâmbătă, de la ora 14:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. Calificările cursei de sprint vor avea loc vineri, de la ora 18:30, tot pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. În această zi se va desfășura și antrenamentul liber, de la ora 14:30, live în AntenaPLAY.

Programul Marelui Premiu al Marii Britanii

Calificările pentru marea cursă de duminică se vor desfășura sâmbătă, de la ora 18:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.

Vineri:

Antrenament – ora 14:30 (AntenaPLAY)

Calificări sprint – ora 18:30 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Sâmbătă: