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Programul Marelui Premiu al Marii Britanii. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY (17:00)

Viviana Moraru Publicat: 1 iulie 2026, 13:27

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Programul Marelui Premiu al Marii Britanii. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY (17:00)

Marele Premiu al Marii Britanii 2025/ Profimedia

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Programul Marelui Premiu al Marii Britanii | A noua etapă a sezonului de Formula 1 va avea loc pe circuitul legendar de la Silverstone. Marea cursă va fi duminică, de la ora 17:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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În această etapă va avea loc și cursă de sprint, care va fi sâmbătă, de la ora 14:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. Calificările cursei de sprint vor avea loc vineri, de la ora 18:30, tot pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. În această zi se va desfășura și antrenamentul liber, de la ora 14:30, live în AntenaPLAY.

Programul Marelui Premiu al Marii Britanii

Calificările pentru marea cursă de duminică se vor desfășura sâmbătă, de la ora 18:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.

Vineri:

  • Antrenament – ora 14:30 (AntenaPLAY)
  • Calificări sprint – ora 18:30 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Sâmbătă:

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  • Cursa de sprint – ora 14:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
  • Calificări – ora 18:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Duminică:

  • Cursa – ora 17:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

În runda trecută, din Austria, George Russell a reușit să se impună, cu plecare din pole-position. Podiumul a fost completat de Max Verstappen și Kimi Antonelli.

În cele opt curse desfășurate din acest sezon, Mercedes a triumfat de șapte ori. George Russell a câștigat cursele din Australia și Austria, iar Kimi Antonelli pe cele din China, Japonia, Miami, Canada și Monaco. Lewis Hamilton a obținut prima victorie alături de Ferrari în Marele Premiu al Barcelonei.

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În sezonul trecut, Lando Norris, campionul mondial en-titre, a reușit să câștige cursa de la Silverstone, podiumul fiind completat de Oscar Piastri și Nico Hulkenberg. Din pole-position a luat startul Max Verstappen, care însă a încheiat cursa pe locul cinci.

În acest week-end va avea loc și etapă de Formula 2 la Silverstone, cursa urmând să se desfășoare duminică, de la ora 13:15.

Programul etapei de Formula 2 din Marea Britanie:

Vineri:

  • Antrenament, ora 12:00 (AntenaPLAY)
  • Calificări, ora 16:55 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

  • Cursa de sprint, ora 15:45 (AntenaPLAY)

Duminică:

  • Cursa, ora 13:15 (AntenaPLAY)

De asemenea, se va desfășura și etapă de Formula 3, cursele, calificările și antrenamentul fiind live în AntenaPLAY.

Programul etapei de Formula 3 din Marea Britanie:

Vineri:

  • Antrenament, ora 10:50 (AntenaPLAY)
  • Calificări, ora 16:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

  • Cursa de sprint, ora 11:35 (AntenaPLAY)

Duminică:

  • Cursa, ora 10:25 (AntenaPLAY)
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