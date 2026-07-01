Programul Marelui Premiu al Marii Britanii. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY (17:00)

Programul Marelui Premiu al Marii Britanii | A noua etapă a sezonului de Formula 1 va avea loc pe circuitul legendar de la Silverstone. Marea cursă va fi duminică, de la ora 17:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
În această etapă va avea loc și cursă de sprint, care va fi sâmbătă, de la ora 14:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. Calificările cursei de sprint vor avea loc vineri, de la ora 18:30, tot pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. În această zi se va desfășura și antrenamentul liber, de la ora 14:30, live în AntenaPLAY.
Programul Marelui Premiu al Marii Britanii
Calificările pentru marea cursă de duminică se vor desfășura sâmbătă, de la ora 18:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.
Vineri:
- Antrenament – ora 14:30 (AntenaPLAY)
- Calificări sprint – ora 18:30 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
Sâmbătă:
- Cursa de sprint – ora 14:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
- Calificări – ora 18:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
Duminică:
- Cursa – ora 17:00 (Antena 1, AntenaPLAY)
În runda trecută, din Austria, George Russell a reușit să se impună, cu plecare din pole-position. Podiumul a fost completat de Max Verstappen și Kimi Antonelli.
În cele opt curse desfășurate din acest sezon, Mercedes a triumfat de șapte ori. George Russell a câștigat cursele din Australia și Austria, iar Kimi Antonelli pe cele din China, Japonia, Miami, Canada și Monaco. Lewis Hamilton a obținut prima victorie alături de Ferrari în Marele Premiu al Barcelonei.
În sezonul trecut, Lando Norris, campionul mondial en-titre, a reușit să câștige cursa de la Silverstone, podiumul fiind completat de Oscar Piastri și Nico Hulkenberg. Din pole-position a luat startul Max Verstappen, care însă a încheiat cursa pe locul cinci.
În acest week-end va avea loc și etapă de Formula 2 la Silverstone, cursa urmând să se desfășoare duminică, de la ora 13:15.
Programul etapei de Formula 2 din Marea Britanie:
Vineri:
- Antrenament, ora 12:00 (AntenaPLAY)
- Calificări, ora 16:55 (AntenaPLAY)
Sâmbătă:
- Cursa de sprint, ora 15:45 (AntenaPLAY)
Duminică:
- Cursa, ora 13:15 (AntenaPLAY)
De asemenea, se va desfășura și etapă de Formula 3, cursele, calificările și antrenamentul fiind live în AntenaPLAY.
Programul etapei de Formula 3 din Marea Britanie:
Vineri:
- Antrenament, ora 10:50 (AntenaPLAY)
- Calificări, ora 16:00 (AntenaPLAY)
Sâmbătă:
- Cursa de sprint, ora 11:35 (AntenaPLAY)
Duminică:
- Cursa, ora 10:25 (AntenaPLAY)
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