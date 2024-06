Ce se întâmplă la Red Bull? - Antena Sport

După părerea mea, cu simplificarea de rigoare, forța din ultimii ani a echipei Red Bull a fost dată mai ales de axa Adrian Newey – Max Verstappen. Cel mai bun aerodinamician – cel mai bun pilot, cu un motor așa și-așa. Dacă această axă se frânge, echipa cade.

Ce va fi?

În primul rând, nu doar că Red Bull are probleme, dar Ferrari și McLaren au făcut pași importanți înainte. Au câștigat curse, au introdus inovații tehnice, au progresat, au tandemuri de piloți foarte buni și motivați, chiar dacă în Canada „căluțul” s-a împiedicat și a căzut.

În al doilea rând, dacă vorbim de întrecerea constructorilor, Sergio Perez nu prea mai aduce puncte. Între Red Bull și Ferrari, după MP al Canadei, sunt 49 de puncte. N-am ajuns nici la jumătatea sezonului: mai sunt 14 curse de alergat (aproape un întreg sezon din anii ’90).

În al treilea rând, la Monaco ni s-au dezvăluit și părțile slabe ale mașinii RB20. În Principat, pentru că monopostul nu este stabil la trecerea peste denivelări, garda la sol a fost mărită. Astfel, unul dintre atuurile mașinii – buna folosire a efectului de sol – a fost diminuat și mașina a devenit greu controlabilă. Verstappen, exasperat, a spus chiar că invită pe oricine o poate pilota mai bine ca el să o facă. OK, este o cursă specială, majoritatea traseelor pe care se va mai alerga în 2024 avantajează mașinile Red Bull, dar există un călcâi al lui Ahile.

În al patrulea rând, acest sezon are 24 de curse, câte nu au fost niciodată de-a lungul istoriei. Or, mai multe curse înseamnă mai multe șanse pentru cei de pe locurile 2 și 3 de a-i ajunge pe lideri.

Dar „the final nail in the coffin”, cum spun englezii, este plecarea lui Newey, care mai este doar formal la Red Bull. Englezul nu mai lucrează la monopost. (Despre cât de important este și a fost Adrian Newey pentru echipele la care a lucrat vom discuta însă într-un articol viitor).

E clar că, în acest moment, „mariajul” Christian Horner – Max Verstappen e strict unul de interes. Nu se iubesc, dar au un țel comun. Va fi suficient? Există însă o vorbă bună care se potrivește acestei relații: ești puternic doar atâta timp cât cel mai slab punct al tău rezistă. Max are contract cu Red Bull până în 2028, dar are și (cel puțin) o clauză de ieșire din acesta. N-o avea o clauză de ieșire legată de plecarea lui Adrian Newey, dar cu siguranță această demisie îi arată olandezului că Red Bull are din ce în ce mai puține șanse să fie, de la anul, echipa dominantă.