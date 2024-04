Coșmarul vieții pentru Lewis Hamilton, care l-a lăsat cu sechele după ani de zile: "Dacă mi-au furat titlul? Desigur!" - Antena Sport

Reclamă

Hamilton nu s-a ferit de cuvinte şi anunţă că atunci i-a fost „furat” titlul de campion mondial în Formula 1.

„Dacă mi-au furat titlul? Desigur! Știți povestea. Dar cred că a fost un moment foarte frumos, pentru că tatăl meu a fost cu mine și rămân cu asta.

Viața noastră a fost un roller coaster, am fost împreună la greu și la bine. Și în cea mai dureroasă zi din viața mea, el a fost acolo. M-a învățat să stau mereu în picioare, să-mi țin capul sus. Și, evident, m-am dus să-l felicit pe Max, fără să știu impactul pe care îl va avea acel moment.

A fost un moment definitoriu al vieții mele. Chiar mă gândesc la asta, am simțit asta. Nu știam cum o să perceapă alții aşa ceva. În cei 50 de metri pe care i-a făcut (n.r. până la Max Verstappen) mă gândeam dacă să cad la pământ și să renunț… sau dacă mă ridic! Dacă mă uit la un videoclip cu acea cursă, mă doare. Dar sunt împăcat„, a spus Hamilton într-un interviu pentru „GQ magazine”, citat de marca.com.

Lewis Hamilton a fost campion mondial în 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 şi 2020. Sezonul viitor va pleca de la Mercedes. A semnat deja cu Ferrari.

Max Verstappen ar fi favorit să-i ia locul lui Lewis Hamilton la Mercedes Verstappen, câştigătorul titlului mondial în ultimele trei sezoane, este legat prin contract de Red Bull până în 2028, însă viitorul său în cadrul echipei austriece este pus sub semnul întrebării din cauza ruperii relaţiilor dintre tatăl său Jos şi directorul Christian Horner. Mercedes îl va pierde pe Hamilton la finalul acestui sezon, când britanicul va pleca la Ferrari, unde va ocupa locul spaniolului Carlos Sainz Jr, cel care a câştigat duminică Marele Premiu al Australiei. „Avem un loc liber, singurul la cele mai bune echipe, cu excepţia cazului în care Max decide să plece, iar atunci locul nu va mai fi liber la noi", a declarat Wolff pentru Fox Sports Australia, într-un interviu acordat la Melbourne, citat de agerpres.ro. Interviul, realizat după calificări, nu a fost preluat pe scară largă la momentul respectiv, însă comentariile responsabilului Mercedes au atras ulterior atenţia. Întrebat dacă Verstappen ar fi alegerea numărul unu, Wolff a răspuns: ''Da. Vedeţi care sunt nivelurile lui de performanţă, dar nu aş vrea să-i neglijez pe ceilalţi". Wolff a încercat să-l recruteze pe Verstappen când acesta era adolescent, înainte de a semna cu Red Bull, însă nu i-a putut propune un loc în Formula 1.

Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei va debuta vineri, cu primele două sesiuni de antrenamente, care vor fi exclusiv LIVE STREAM în AntenaPLAY. Prima sesiune va începe la 05:50, în timp ce a doua sesiune de antrenamente va începe la ora 09:00.

Ziua de sâmbătă, 6 aprilie, va debuta cu a treia sesiune de antrenamente, care va începe la ora 05:00. De la ora 08:45 vor fi calificările, în direct pe Antena 3 CNN şi LIVE STREAM în AntenaPLAY.

Marea cursă va fi duminică, 7 aprilie, de la ora 07:45, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Anul trecut, Max Verstappen s-a impus pe circuitul de la Suzuka.

