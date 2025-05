"E ce visam" Lando Norris, prima reacţie după ce a câştigat prima lui cursă a Marelui Premiu de la Monaco! - Antena Sport

Lando Norris a reuşit să cucerească prima lui cursă a Marelui Premiu de la Monaco din istorie. Lando Norris i-a devansat pe Charles Leclerc şi pe colegul lui de la McLaren, Oscar Piastri.

Pe 4 s-a clasat campionul mondial Max Verstappen, care în ultimele tururi a fost pe primul loc, dar a fost nevoit să intre la boxe.

Lando Norris, după ce a câştigat cursa Marelui Premiu de Formula 1 de la Monaco: „Mă simt extraordinar”

„Mă simt extraordinar. A fost o cursă foarte lungă. L-am avut pe Charles în spate şi pe Max în faţă la final, dar nu contează cum câştigi aici.

Un weekend extraordinar pentru noi, cu pole-position ieri. Este ce visam.

(n.r: Cei mai mulţi oameni spun că în Monaco se câştigă sâmbăta. Sunt şi excepţii însă) Un start foarte dificil pentru mine, apoi presiunea la care am fost supus. Cea mai grea parte a fost cea de final. Am controlat cursa, dar pe final Max a fost în faţă şi mergea destul de încet, mă împingea în Charles. Ştiam că Charles va folosi orice oportunitate. Am încercat să mă depărtez puţin de Max astfel încât să forţez atunci când aveam nevoie să forţez.