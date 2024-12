E oficial! Sergio Perez se desparte de Red Bull înainte de 2025. Mesajul postat de mexican pe reţelele de socializare - Antena Sport

Sergio Perez, la Marele Premiu de la Silverstone, 5 iulie 2024 - Profimedia Sergio Perez şi-a anunțat despărțirea de Red Bull, înainte de începerea sezonului din 2025. Mexicanul a avut un sezon de coșmar, reuşind să se claseze doar pe locul 8, la finalul anului, cu 152 de puncte. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Pilotul mexican în vârstă de 34 de ani nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor în sezonul 2024. În urmă cu puțin timp, acesta şi-a anunțat despărțirea de Red Bull, postând un videoclip emoționant pe pagina sa e Instagram. Sergio Perez s-a despărţit de Red Bull! Situaţia în care se afla Sergio Perez a fost intens dezbătută în ultimele săptămâni. În ciuda faptului că acesta avea contract cu echipa austriacă semnat până la finalul lui 2026, pilotul a ales să îşi rezilieze înțelegerea. Anul trecut, fostul pilot Red Bull reușise cel mai bun sezon al său din carieră: a fost încoronat vicecampion în Formula 1, fiind în clasament în spatele colegului Max Verstappen. Postarea sa a fost însoțită de un videoclip emoționant, în care Perez a cuprins toate momentele importante din cei 4 ani pe care i-a petrecut alături de Red Bull. „Sunt incredibil de recunoscător pentru ultimii patru ani cu Oracle Red Bull Racing și pentru oportunitatea de a concura cu o echipă atât de uimitoare. Reclamă

Să pilotez pentru Red Bull a fost o experiență de neuitat și voi prețui întotdeauna succesele pe care le-am obținut împreună. Am doborât recorduri, am atins repere remarcabile și am avut privilegiul de a întâlni atât de mulți oameni incredibili pe parcurs.

Mulțumesc mult tuturor persoanelor din echipă de la conducere, ingineri și mecanici, catering, ospitalitate, bucătărie, marketing și comunicare, precum și tuturor celor de la Milton Keynes, vă doresc toate cele bune pentru viitor.

A fost, de asemenea, o onoare să concurez alături de Max drept coechipier în toți acești ani și să împărtășim succesul nostru. Le mulțumesc în special fanilor din întreaga lume și, în special, mexicanilor care m-au sprijinit neclintit în fiecare zi. Ne vom revedea curând. Și amintește-ți… să nu renunți niciodată”, a spus Sergio Perez în videoclipul postat pe rețelele de socializare.

