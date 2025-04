Sebastian Vettel e dorit înapoi în Formula 1: "Ar fi înlocuitorul perfect" - Antena Sport

Sebastian Vettel, de patru ori campion mondial, s-a retras din activitate în 2022, din postura de pilot Aston Martin. Germanul a rămas aproape de Marele Circ, iar mulţi se aşteaptă ca acesta să aibă un rol important pe viitor, la una dintre echipe.

Helmut Marko, consilierul celor de la Red Bull, se apropie de finalul carierei. Ajuns la 81 de ani, Marko nu ştie cât va mai ocupa funcţia de la Red Bull şi a vorbit despre varianta revenirii lui Sebastian Vettel la Red Bull.

Helmut Marko consideră că Sebastian Vettel l-ar înlocui cu brio la Red Bull

Helmut Marko a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Sebastian Vettel şi consideră că fostul campion mondial ar face o treabă grozavă, fiind de părere că acesta ar fi înlocuitorul său perfect la Red Bull:

„Bineînţeles, ar fi grozav dacă cineva precum Sebastian Vettel ar veni. Ar fi înlocuitorul perfect. El a fost în Arabia Saudită pentru a lucra cu fetele la carturi, aşa că are o înclinaţie către programele de juniori. Este genul de job pe care îl vrea în viitor.

Nu cred că va avea nevoie de un an (n.r. de pregătire). După câteva curse, va avea totul sub control. Ştie că are un viitor în motorsport. Are o fermă în Austria, dar poate să combine lucrurile”, a spus Helmut Marko, citat de marca.com.