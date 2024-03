„Este ultima mea zi!” Lovitură primită de Max Verstappen! S-a anunțat plecarea momentului de la Red Bull - Antena Sport

Reclamă

Această veste vine astfel ca o lovitură pentru Red Bull, având în vedere zvonurile conform cărora Max Verstappen ar lua în calcul o plecare de la echipă, în viitorul apropiat.

„Nu veți mai vedea postări de la mine de la Red Bull, pentru că astăzi este ultima mea zi.Au fost 18 ani extraordinari și toate lucrurile pe care am reușit să le realizez aici cu echipa au fost absolut incredibile. De la lucrul la prima mașină, RB2, și apoi RB16B și, evident, RB19.

A fost o călătorie incredibilă. Vreau doar să le mulțumesc tuturor celor de aici, a fost o perioadă minunată pe care am avut-o.În 2006, când am început, nu m-am gândit niciodată că vom câștiga curse, că vom obține pole-uri, că vom câștiga campionate, dar am reușit să facem toate acestea și a fost pur și simplu uimitor.

Capitolul următor începe luni, când zbor în Japonia pentru a începe lucrul cu noua mea echipă. Va fi o provocare masivă, dar pentru care sunt pregătit.”, a anunțat Stevenson, pe contul personal de Instagram.

Acesta a petrecut 18 ani la Red Bull, timp în care a contribuit la 6 titulri mondiale la constructori, dar și la alte 7 titluri la piloți. 3 dintre acestea au fost câștigate de Max Verstappen.

Max Verstappen ar fi favorit să-i ia locul lui Lewis Hamilton la Mercedes. Toto Wolff a făcut declarații despre locul lăsat liber de plecarea pilotului britanic, din sezonul viitor, la Ferrari.

Verstappen, câştigătorul titlului mondial în ultimele trei sezoane, este legat prin contract de Red Bull până în 2028, însă viitorul său în cadrul echipei austriece este pus sub semnul întrebării din cauza ruperii relaţiilor dintre tatăl său Jos şi directorul Christian Horner. Mercedes îl va pierde pe Hamilton la finalul acestui sezon, când britanicul va pleca la Ferrari, unde va ocupa locul spaniolului Carlos Sainz Jr, cel care a câştigat duminică Marele Premiu al Australiei. „Avem un loc liber, singurul la cele mai bune echipe, cu excepţia cazului în care Max decide să plece, iar atunci locul nu va mai fi liber la noi”, a declarat Wolff pentru Fox Sports Australia, într-un interviu acordat la Melbourne, citat de agerpres.ro. Interviul, realizat după calificări, nu a fost preluat pe scară largă la momentul respectiv, însă comentariile responsabilului Mercedes au atras ulterior atenţia. Întrebat dacă Verstappen ar fi alegerea numărul unu, Wolff a răspuns: ‘‘Da. Vedeţi care sunt nivelurile lui de performanţă, dar nu aş vrea să-i neglijez pe ceilalţi”.

