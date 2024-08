Explicaţia lui Max Verstappen după ce a fost învins de Lando Norris: "În timpul cursei a fost clar! Am încercat tot ce am putut" - Antena Sport

Explicaţia lui Max Verstappen după ce a fost învins de Lando Norris în Marele Premiu de Formula 1 al Ţărilor de Jos. Verstappen a terminat pe locul 2 şi nu a reuşit să câştige pentru a patra oară consecutiv.

Max Verstappen a ajuns la 6 curse consecutive fără victorie în Formula 1. Olandezul şi-a dat seama din timpul cursei că nu îi poate face faţă lui Lando Norris. Marele Premiu de Formula 1 al Ţărilor de Jos a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

„Am avut un start foarte bun. Am încercat tot ce am putut astăzi. În timpul cursei a devenit foarte clar că nu suntem suficienți de rapizi.

Știu că avem starturi foarte bune, am fost încrezător că vom avea unul și aici. Aceasta a fost cursa pe care am reușit să o fac, am obținut doar locul al 2-lea”, a spus Max Verstappen.

Lando Norris a obţinut a doua victorie a carierei în Formula 1 la Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Max Verstappen nu a reuşit să obţină a patra victorie consecutivă pe circuitul de la Zandvoort şi a terminat pe locul pe 2.