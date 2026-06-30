George Russell, avantaj psihologic în faţa lui Kimi Antonelli! Unde se poate decide lupta la titlu: “Asta câştigă războiul”

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) are un avantaj psihologic faţă de rivalul său italian Kimi Antonelli în lupta pentru titlul mondial la Formula 1, susţine fosta sa şefă Claire Williams înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii de la Silverstone, relatează DPA.
Russell va concura în cursa de acasă de la Silverstone cu determinare după victoria atât de necesară din Marele Premiu al Austriei ceea ce i-a permis să reducă distanţa faţă de colegul său de la Mercedes, Kimi Antonelli, de la 50 de puncte la 40.
George Russell, avantaj în lupta cu Kimi Antonelli în lupta pentru titlul din Formula 1
Russell a început sezonul ca favorit în lupta pentru titlu, dar pilotul italian de 19 ani, în doar cel de-al doilea său sezon în Formula 1, a câştigat cinci din cele opt curse ale anului, fiind în fruntea clasamentului.
Totuşi, Williams, care i-a oferit lui Russell prima şansă de a pilota în Formula 1 în anul 2019, este încrezătoare că pilotul britanic va avea un avantaj în ceea ce priveşte controlul situaţiei dacă se va ivi posibilitatea unui război al nervilor.
“Experienţa mea cu George este că el este perfect capabil să câştige acel război psihologic de a deveni campion mondial”, a spus Williams, fostul responsabil principal al echipei britanice.
“George este chiar conştient de limitele sale şi va sta conectat pregătindu-se în fiecare zi în parte gândindu-se ce anume are de făcut pentru a-l depăşi pe coechipierul său şi cum anume poate câştiga bătălia”, a mai spus aceasta.
“Este un lucru similar luptei dintre Lewis Hamilton şi Nico Rosberg când s-au luptat între ei în cadrul echipei Mercedes în 2016, iar Nico a obţinut titlul, este o bătălie psihologică care câştigă războiul. Şi pentru că George are un strop de maturitate faţă de Kimi la acest nivel, acolo el va câştiga lupta”, a mai adăugat Claire Williams.
“George obişnuia să spună o poveste din perioada când concura la karting, iar oamenii i se adresau cu apelativul Bunicul pentru că el se purta într-un mod extraordinar de matur pentru anii săi”, a adăugat Claire Williams.
“Deci consider că are această maturitate. El are acel talent. Este doar pentru a asigura faptul că Mercedes are seriozitatea necesară pentru a câştiga”, a mai spus Williams.
Russell, 28 de ani, a insistat la ultima cursă că el va rămâne sută la sută la Mercedes în următorul sezon indiferent de ceea ce se va întâmpla în următoarele 14 curse.
Pilotul oandez Max Verstappen, de la Red Bull, a fost în dese rânduri dat ca posibil transfer la echipa “săgeţilor argintii”.
“George este un perfecţionist, iar acest lucru poate fi doar un avantaj în poziţia în care se află el în acest an. Nu ştim cum va reacţiona ulterior la finalul campionatului dacă Antonelli va câştiga titlul, dar el fiind un profesionist desăvârşit va trece peste acest lucru, va gestiona acea situaţie şi îi va oferi energia necesară să abordeze sezonul 2027 şi mai puternic”, a conchis Claire Williams.
- Mercedes a câștigat duelul cel mai fierbinte
- “Un rezultat mare”. Ce a spus Max Verstappen după ce a terminat pe locul 2 în Marele Premiu al Austriei
- George Russell, prima reacție după cursa câștigată în MP al Austriei: “A trebuit să mă forțez să fac asta”
- Kimi Antonelli, după ce Russell a câştigat Marele Premiu al Austriei: “Trebuie să încetez să mai fac astfel de greșeli”
- George Russell câștigă Marele Premiu al Austriei. Britanicul, prima victorie după o “secetă” de aproape 4 luni