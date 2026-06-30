Home | Formula 1 | George Russell, avantaj psihologic în faţa lui Kimi Antonelli! Unde se poate decide lupta la titlu: “Asta câştigă războiul”

George Russell, avantaj psihologic în faţa lui Kimi Antonelli! Unde se poate decide lupta la titlu: “Asta câştigă războiul”

Alex Masgras Publicat: 30 iunie 2026, 19:30

Comentarii
George Russell, avantaj psihologic în faţa lui Kimi Antonelli! Unde se poate decide lupta la titlu: Asta câştigă războiul

George Russell şi Kimi Antonelli, pe podiumul din Austria / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) are un avantaj psihologic faţă de rivalul său italian Kimi Antonelli în lupta pentru titlul mondial la Formula 1, susţine fosta sa şefă Claire Williams înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii de la Silverstone, relatează DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Russell va concura în cursa de acasă de la Silverstone cu determinare după victoria atât de necesară din Marele Premiu al Austriei ceea ce i-a permis să reducă distanţa faţă de colegul său de la Mercedes, Kimi Antonelli, de la 50 de puncte la 40.

George Russell, avantaj în lupta cu Kimi Antonelli în lupta pentru titlul din Formula 1

Russell a început sezonul ca favorit în lupta pentru titlu, dar pilotul italian de 19 ani, în doar cel de-al doilea său sezon în Formula 1, a câştigat cinci din cele opt curse ale anului, fiind în fruntea clasamentului.

Totuşi, Williams, care i-a oferit lui Russell prima şansă de a pilota în Formula 1 în anul 2019, este încrezătoare că pilotul britanic va avea un avantaj în ceea ce priveşte controlul situaţiei dacă se va ivi posibilitatea unui război al nervilor.

“Experienţa mea cu George este că el este perfect capabil să câştige acel război psihologic de a deveni campion mondial”, a spus Williams, fostul responsabil principal al echipei britanice.

Reclamă
Reclamă

“George este chiar conştient de limitele sale şi va sta conectat pregătindu-se în fiecare zi în parte gândindu-se ce anume are de făcut pentru a-l depăşi pe coechipierul său şi cum anume poate câştiga bătălia”, a mai spus aceasta.

“Este un lucru similar luptei dintre Lewis Hamilton şi Nico Rosberg când s-au luptat între ei în cadrul echipei Mercedes în 2016, iar Nico a obţinut titlul, este o bătălie psihologică care câştigă războiul. Şi pentru că George are un strop de maturitate faţă de Kimi la acest nivel, acolo el va câştiga lupta”, a mai adăugat Claire Williams.

“George obişnuia să spună o poveste din perioada când concura la karting, iar oamenii i se adresau cu apelativul Bunicul pentru că el se purta într-un mod extraordinar de matur pentru anii săi”, a adăugat Claire Williams.

Canicula ne arde și la buzunare. România a avut ieri cea mai scumpă energie din EuropaCanicula ne arde și la buzunare. România a avut ieri cea mai scumpă energie din Europa
Reclamă

“Deci consider că are această maturitate. El are acel talent. Este doar pentru a asigura faptul că Mercedes are seriozitatea necesară pentru a câştiga”, a mai spus Williams.

Russell, 28 de ani, a insistat la ultima cursă că el va rămâne sută la sută la Mercedes în următorul sezon indiferent de ceea ce se va întâmpla în următoarele 14 curse.

Pilotul oandez Max Verstappen, de la Red Bull, a fost în dese rânduri dat ca posibil transfer la echipa “săgeţilor argintii”.

“George este un perfecţionist, iar acest lucru poate fi doar un avantaj în poziţia în care se află el în acest an. Nu ştim cum va reacţiona ulterior la finalul campionatului dacă Antonelli va câştiga titlul, dar el fiind un profesionist desăvârşit va trece peste acest lucru, va gestiona acea situaţie şi îi va oferi energia necesară să abordeze sezonul 2027 şi mai puternic”, a conchis Claire Williams.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Perle la BAC 2026: "Bacovia e demn de milă, îi e frig de moarte" și "Plumbul e un pietroi greu şi urât"
Observator
Perle la BAC 2026: "Bacovia e demn de milă, îi e frig de moarte" și "Plumbul e un pietroi greu şi urât"
Mandatul de executare al lui Mario Iorgulescu a fost anulat! Mai face închisoare fiul președintelui LPF? „Nu avem ce să facem”
Fanatik.ro
Mandatul de executare al lui Mario Iorgulescu a fost anulat! Mai face închisoare fiul președintelui LPF? „Nu avem ce să facem”
19:05

Selecţionerul huiduit la revenirea în ţară, după eliminarea de la Mondial. Fanii l-au aşteptat la 4 dimineaţa
18:50

Coasta de Fildeş – Norvegia LIVE VIDEO (20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Erling Haaland caută un duel de vis cu Brazilia
18:48

Jucătorul FCSB-ului poate prinde transferul carierei. Unde este dorit, după ce a refuzat să devină rivalul lui Lionel Messi
18:43

“Ofertă scandaloasă!” Florentino Perez sparge banca pentru starul de la Cupa Mondială! Real Madrid, gata să doboare recordul
17:56

Transfer istoric în Serie A, direct de la Campionatul Mondial. Jucătorul care va deveni rivalul lui Cristi Chivu
17:37

VIDEOMomentul care a emoţionat o lume întreagă la Cupa Mondială! Van Dijk: “Există lucruri mai importante în viaţă decât fotbalul”
Vezi toate știrile
1 Dinamo pregăteşte oferta pentru un nou atacant! 2 CFR Cluj a dat lovitura! L-a transferat pe fotbalistul dorit de Rapid 3 FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: “Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru” 4 Surpriză! Marius Marin semnează, dar nu cu Sevilla! Echipa la care va evolua mijlocaşul naţionalei 5 E oficial! Jucătorul dorit și de Gigi Becali a semnat cu Rapid! 6 Decizie “bombă” la Dinamo! “Câinii” renunţă la unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB