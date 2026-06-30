George Russell, avantaj psihologic în faţa lui Kimi Antonelli! Unde se poate decide lupta la titlu: “Asta câştigă războiul”

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) are un avantaj psihologic faţă de rivalul său italian Kimi Antonelli în lupta pentru titlul mondial la Formula 1, susţine fosta sa şefă Claire Williams înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii de la Silverstone, relatează DPA.

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Russell va concura în cursa de acasă de la Silverstone cu determinare după victoria atât de necesară din Marele Premiu al Austriei ceea ce i-a permis să reducă distanţa faţă de colegul său de la Mercedes, Kimi Antonelli, de la 50 de puncte la 40.

George Russell, avantaj în lupta cu Kimi Antonelli în lupta pentru titlul din Formula 1

Russell a început sezonul ca favorit în lupta pentru titlu, dar pilotul italian de 19 ani, în doar cel de-al doilea său sezon în Formula 1, a câştigat cinci din cele opt curse ale anului, fiind în fruntea clasamentului.

Totuşi, Williams, care i-a oferit lui Russell prima şansă de a pilota în Formula 1 în anul 2019, este încrezătoare că pilotul britanic va avea un avantaj în ceea ce priveşte controlul situaţiei dacă se va ivi posibilitatea unui război al nervilor.

“Experienţa mea cu George este că el este perfect capabil să câştige acel război psihologic de a deveni campion mondial”, a spus Williams, fostul responsabil principal al echipei britanice.