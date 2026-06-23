Home | Formula 1 | Programul Marelui Premiu al Austriei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY (15:45)

Programul Marelui Premiu al Austriei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY (15:45)

Andrei Nicolae Publicat: 23 iunie 2026, 13:35

Comentarii
Programul Marelui Premiu al Austriei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY (15:45)

Marele Premiu al Austriei, 2025 / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Formula 1 revine după o săptămână de pauză cu runda cu numărul 8 din acest sezon, care va fi reprezentată de Marele Premiu al Austriei. Cursa de “casă” a celor de la Red Bull se anunță una palpitantă mai ales după ce s-a întâmplat la Barcelona, când Lewis Hamilton a ridicat nivelul celor de la Ferrari impunându-se pentru prima dată în cadrul unui Grand Prix în monopostul de la Maranello.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cursa Marelui Premiu al Austriei va avea loc duminică de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Toată acțiunea din weekend-ul de la Red Bull Ring poate fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Luptă acerbă în Marele Premiu al Austriei. Cursa, de la 15:45 pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cursa din Austria se anunță una interesantă, cu trei echipe aflate în prim-plan. Red Bull caută prima ei victorie din acest sezon, iar Max Verstappen speră să o obțină în fața fanilor constructorilor pe care îi reprezintă.

Mercedes speră să arate că se s-a întâmplat la Barcelona a fost o greșelă și că poate intra din nou pe linia victoriilor, fie prin Kimi Antonelli, liderul clasamentului mondial, fie prin George Russell, care a pierdut teren.

Ferrari, nu în ultimul rând, vrea să obțină o nouă victorie în acest sezon după ce a câștigat la Barcelona prin Lewis Hamilton.

Reclamă
Reclamă

Anul trecut, Lando Norris a fost cel care a câștigat pe Red Bull Ring după ce a și plecat din pole-position. Atunci, britanicul a fost urmat de Oscar Piastri și Charles Leclerc pe podium.

Programul Marelui Premiu al Austriei

Vineri, 26 iunie

  • Prima sesiune de antrenament: 14:30 – 15:30 (AntenaPLAY)
  • A doua sesiune de antrenament: 18:00 – 19:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă, 27 iunie

De ce a decis o familie din Germania să se mute într-un sat din România, "cu toaletă în curte şi net rapid"De ce a decis o familie din Germania să se mute într-un sat din România, "cu toaletă în curte şi net rapid"
Reclamă
  • A treia sesiune de antrenament: 13:30 – 14:30 (AntenaPLAY)
  • Calificări: 17:00 – 18:00 (Antena 3 CNN)

Duminică, 28 iunie

  • Cursa: 16:00 (Antena 1)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristiano Ronaldo să marcheze la acest Campionat Mondial?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr în şort vs. 5 poliţişti din Bucureşti. Un agent cade pe spate, unul îşi pierde pistolul. VIDEO
Observator
Tânăr în şort vs. 5 poliţişti din Bucureşti. Un agent cade pe spate, unul îşi pierde pistolul. VIDEO
Noul „killer“ al Universității Craiova e deja în curtea clubului! A marcat de 18 ori în ultimul sezon
Fanatik.ro
Noul „killer“ al Universității Craiova e deja în curtea clubului! A marcat de 18 ori în ultimul sezon
14:11

Thomas Tuchel, la momentul adevărului: “Dacă vrei sî câştigi Campionatul Mondial, trebuie să baţi Spania”
14:10

Zeljko Kopic, pe lista unui club din străinătate. Fostul antrenor de la Dinamo poate înlocui un campion mondial
13:43

Suma la care trebuie să renunțe Denis Drăguș, pentru a semna cu FCSB. Gigi Becali a dat toate detaliile
13:06

Noul șef al fotbalului italian a ales selecționerul! Numele uriaș dorit pe banca Squadrei Azzurra
13:01

Transferul de 50 de milioane € dorit de Chivu la Inter intră în linie dreaptă. Toate detaliile mutării
12:36

Mihai Stoica a numit echipa de start a FCSB-ului, pentru sezonul viitor. Cine îl va înlocui pe Darius Olaru
Vezi toate știrile
1 Transfer pregătit de Universitatea Craiova. O nouă mutare de Liga Campionilor 2 Denis Drăguş, liber spre FCSB. Anunţul din Turcia care îi dă speranţe lui Gigi Becali 3 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 4 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 5 Fostul fotbalist de la FCSB a recunoscut un adevăr dureros: „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera” 6 Mesajul lăsat de iranieni în vestiar pentru Donald Trump şi americani
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere