Programul Marelui Premiu al Austriei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY (15:45)

Formula 1 revine după o săptămână de pauză cu runda cu numărul 8 din acest sezon, care va fi reprezentată de Marele Premiu al Austriei. Cursa de “casă” a celor de la Red Bull se anunță una palpitantă mai ales după ce s-a întâmplat la Barcelona, când Lewis Hamilton a ridicat nivelul celor de la Ferrari impunându-se pentru prima dată în cadrul unui Grand Prix în monopostul de la Maranello.

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Cursa Marelui Premiu al Austriei va avea loc duminică de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Toată acțiunea din weekend-ul de la Red Bull Ring poate fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Luptă acerbă în Marele Premiu al Austriei. Cursa, de la 15:45 pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cursa din Austria se anunță una interesantă, cu trei echipe aflate în prim-plan. Red Bull caută prima ei victorie din acest sezon, iar Max Verstappen speră să o obțină în fața fanilor constructorilor pe care îi reprezintă.

Mercedes speră să arate că se s-a întâmplat la Barcelona a fost o greșelă și că poate intra din nou pe linia victoriilor, fie prin Kimi Antonelli, liderul clasamentului mondial, fie prin George Russell, care a pierdut teren.

Ferrari, nu în ultimul rând, vrea să obțină o nouă victorie în acest sezon după ce a câștigat la Barcelona prin Lewis Hamilton.