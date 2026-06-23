Programul Marelui Premiu al Austriei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY (15:45)

Formula 1 revine după o săptămână de pauză cu runda cu numărul 8 din acest sezon, care va fi reprezentată de Marele Premiu al Austriei. Cursa de “casă” a celor de la Red Bull se anunță una palpitantă mai ales după ce s-a întâmplat la Barcelona, când Lewis Hamilton a ridicat nivelul celor de la Ferrari impunându-se pentru prima dată în cadrul unui Grand Prix în monopostul de la Maranello.
Cursa Marelui Premiu al Austriei va avea loc duminică de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Toată acțiunea din weekend-ul de la Red Bull Ring poate fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.
Luptă acerbă în Marele Premiu al Austriei. Cursa, de la 15:45 pe Antena 1 și AntenaPLAY
Cursa din Austria se anunță una interesantă, cu trei echipe aflate în prim-plan. Red Bull caută prima ei victorie din acest sezon, iar Max Verstappen speră să o obțină în fața fanilor constructorilor pe care îi reprezintă.
Mercedes speră să arate că se s-a întâmplat la Barcelona a fost o greșelă și că poate intra din nou pe linia victoriilor, fie prin Kimi Antonelli, liderul clasamentului mondial, fie prin George Russell, care a pierdut teren.
Ferrari, nu în ultimul rând, vrea să obțină o nouă victorie în acest sezon după ce a câștigat la Barcelona prin Lewis Hamilton.
Anul trecut, Lando Norris a fost cel care a câștigat pe Red Bull Ring după ce a și plecat din pole-position. Atunci, britanicul a fost urmat de Oscar Piastri și Charles Leclerc pe podium.
Programul Marelui Premiu al Austriei
Vineri, 26 iunie
- Prima sesiune de antrenament: 14:30 – 15:30 (AntenaPLAY)
- A doua sesiune de antrenament: 18:00 – 19:00 (AntenaPLAY)
Sâmbătă, 27 iunie
- A treia sesiune de antrenament: 13:30 – 14:30 (AntenaPLAY)
- Calificări: 17:00 – 18:00 (Antena 3 CNN)
Duminică, 28 iunie
- Cursa: 16:00 (Antena 1)
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