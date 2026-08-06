Ce upgrade-uri pregătesc echipele mari. Analiza lui Adrian Georgescu

Red Bull a făcut primele îmbunătățiri la mașină în cel de-al treilea Mare Premiu, cel din Japonia. E vorba de un sidepod redesenat (admisie de aer la presiune mai mare), podea adaptată, conducte de frână spate modificate. (Nu au avut prea mare succes: Max a obținut atunci doar locul 8, Hadjar 12).
Motor puternic, dar degeaba
De-abia în cursa următoare, cea din Miami, team-ul austriac a venit cu un pachet consistent de îmbunătățiri. Anume, sidepod-uri complet redesenate, aripă spate rotativă („Macarena”), reducere la circa jumătate a surplusului de greutate. În Austria, pe 28 iunie, a fost introdus cel de-al doilea upgrade major. Au fost atunci modificări la podea, suspensia spate, aripă spate, evacuare, plus sidepod și capota motorului.
De atunci, Red Bull Racing a făcut modificări monoposturilor RB22 la fiecare cursă. În cea de pe urmă, de la Hungaroring, a adus o aripă ”Macarena” revizuită (profiluri de pilon și geometrie de flapsuri noi) și un difuzor nou, inspirat din soluții observate la echipele rivale.
În ciuda locului secund ocupat în această cursă de Max Verstappen, după vacanța de vară, echipa își va muta focusul asupra mașinii din sezonul următor.
McLaren vine din urmă
McLaren este echipa care a recuperat cel mai mult din deficitul față de formațiile care erau mult în fața sa la începutul sezonului, dar cam târziu. Potrivit stilului casei din Woking, upgrade-urile sunt pregătite îndelung, apoi introduse în pachete consistente.
În primele trei curse din 2026 nu s-a ”umblat” aproape deloc la monopostul MCL40. Apoi, la Miami, a fost făcut primul pas dintr-un upgrade major. Au fost modificări, printre altele, la aripa față, aripa spate, podea, admisia de aer a podelei, admisia sidepod-ului. Rezultatele au confirmat saltul, Norris și Piastri ocupând primele trepte ale podiumului la sprint și 2 și 3 în cursa clasică.
Pasul al doilea a fost făcut în cursa imediat următoare, în Canada. Aripa frontală a fost din nou schimbată, a apărut o aripioară pe Halo, suspensia din spate a fost revizuită. Rezultatele, de data aceasta, au fost slabe. Norris a abandonat, din cauza cutiei de viteze. Piastri s-a acroșat cu Albon, a primit o penalizare și a terminat în afara punctelor. MCL40 avusese însă un ritm bun în calificări, Norris și Piastri ocupând pozițiile 3 și 4 pe grilă, după Russell și Antonelli.
Nu renunță la campionat
În cursa următoare, cea de la Monaco, McLaren a introdus cel mai mare pachet al weekend-ului. Este vorba, printre altele, de capota motorului mărită, suspensie față specifică circuitului, winglet-uri noi pe aripa spate. Rezultatul a fost din nou sub așteptări, cu Piastri doar pe 7 și Norris DNF din cauza bateriei. Următorul pachet important a fost la Silverstone, cu o podea complet revizuită. Podeaua a fost încă o dată schimbată în Ungaria (plus o aripă ”Macarena” nouă), într-o cursă câștigată de către Norris. Acest pachet a fost însă doar prima parte a unei strategii de upgrade care va continua după vacanța de vară.
McLaren continuă lupta pentru campionatul 2026, deși e pe poziția a treia în campionatul constructorilor, cu 220 puncte (Mercedes are 379, Ferrari 307). De asemenea, Norris, cel mai bine clasat pilot McLaren, e doar pe locul 5, cu 128 puncte.
Vor fi îmbunătățiri cel puțin în cursa următoare, de la Zandvoort, și în cea de la Monza.
Campionii upgrade-urilor
Ferrari a adus cele mai multe upgrade-uri în acest sezon, după ce a debutat în sezon cu un monopost SF-26 cu o aerodinamică bună, dar cu un motor destul de slab față de cel Mercedes. Îmbunătățirile au început în etapa a doua, din China, printre altele cu aripa rotativă ”Macarena”. La Miami au avut 11 piese noi. De atunci, practic, la fiecare Mare Premiu scuderia a schimbat ceva, cu excepția celor din Canada și Belgia. La Barcelona a fost introdus un al doilea pachet major, cu o podea nouă. Acesta a funcționat bine, iar Hamilton a triumfat în Catalunyia. În Austria a introdus un motor nou, folosit fiind primul token (din două) din ADUO. În Ungaria a fost făcut un nou upgrade, cu o podea revizuită și piese aero suplimentare, vizând frânarea și virajele de viteză mică. Se vorbește despre un al treilea pachet aero major țintit pentru Zandvoort, plus un upgrade de motor (ADUO) pentru Monza. Leclerc a confirmat verbal că urmează update-uri, dar nu există un comunicat tehnic oficial al echipei. Hamilton se așteaptă la o a doua jumătate a sezonului și mai puternică. El a adăugat: „Am introdus îmbunătățiri weekend după weekend.”
Mercedes va avea un pachet substanțial de upgrade-uri
Mercedes a adoptat o abordare prudentă în ceea ce privește implementarea îmbunătățirilor, optând pentru o strategie etapizată. Echipa a introdus un pachet aerodinamic și de răcire semnificativ în timpul testelor de pre-sezon din Bahrain, urmat de actualizări mai mici în primele curse, inclusiv la Miami. Cel mai substanțial pachet din timpul sezonului a fost prezentat la Marele Premiu al Canadei, incluzând o aripă față reproiectată, suspensii revizuite, podea și aripă spate actualizate, precum și măsuri de reducere a greutății. Simone Resta (director tehnic adjunct) a declarat că echipa pregătește un pachet substanțial, imediat după pauza de vară, probabil chiar la Zandvoort. Cât despre upgrade-ul de motor permis de ADUO, Mercedes și-a schimbat abordarea de-a lungul sezonului. Inițial, anunțaseră că nu vor folosi această oportunitate. Știri mai recente, de acum câteva zile, spun că germanii vor introduce un nou motor tot la Monza, unde și Ferrari pregătește lansarea unei noi versiuni.
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