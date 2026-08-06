Ce upgrade-uri pregătesc echipele mari. Analiza lui Adrian Georgescu

Imagine cu startul unei curse din Marele Premiu al Belgiei / Profimedia Images

Red Bull a făcut primele îmbunătățiri la mașină în cel de-al treilea Mare Premiu, cel din Japonia. E vorba de un sidepod redesenat (admisie de aer la presiune mai mare), podea adaptată, conducte de frână spate modificate. (Nu au avut prea mare succes: Max a obținut atunci doar locul 8, Hadjar 12).

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Motor puternic, dar degeaba

De-abia în cursa următoare, cea din Miami, team-ul austriac a venit cu un pachet consistent de îmbunătățiri. Anume, sidepod-uri complet redesenate, aripă spate rotativă („Macarena”), reducere la circa jumătate a surplusului de greutate. În Austria, pe 28 iunie, a fost introdus cel de-al doilea upgrade major. Au fost atunci modificări la podea, suspensia spate, aripă spate, evacuare, plus sidepod și capota motorului.

De atunci, Red Bull Racing a făcut modificări monoposturilor RB22 la fiecare cursă. În cea de pe urmă, de la Hungaroring, a adus o aripă ”Macarena” revizuită (profiluri de pilon și geometrie de flapsuri noi) și un difuzor nou, inspirat din soluții observate la echipele rivale.

În ciuda locului secund ocupat în această cursă de Max Verstappen, după vacanța de vară, echipa își va muta focusul asupra mașinii din sezonul următor.

McLaren vine din urmă

McLaren este echipa care a recuperat cel mai mult din deficitul față de formațiile care erau mult în fața sa la începutul sezonului, dar cam târziu. Potrivit stilului casei din Woking, upgrade-urile sunt pregătite îndelung, apoi introduse în pachete consistente.