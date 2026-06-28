Home | Formula 1 | George Russell, prima reacție după cursa câștigată în MP al Austriei: “A trebuit să mă forțez să fac asta”

George Russell, prima reacție după cursa câștigată în MP al Austriei: “A trebuit să mă forțez să fac asta”

Andrei Nicolae Publicat: 28 iunie 2026, 18:13

Comentarii
George Russell, prima reacție după cursa câștigată în MP al Austriei: A trebuit să mă forțez să fac asta

George Russell, la Marele Premiu al Austriei / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

George Russell a acordat o primă reacție după ce a reușit să se impună în cursa din Marele Premiu al Austriei. Britanicul a ținut să remarce ritmul bun pe care l-au avut piloții de pe podium din spatele său, Verstappen și Antonelli, după care a vorbit și respre revenirea pe trendul victoriilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

George Russell, pilotul Mercedes, a reușit să se impună în Marele Premiu al Austriei și să obțină a doua sa victorie din acest sezon, prima după cea inaugurală din Australia de pe 8 martie. Britanicul a profitat din plin de pole-position și a făcut o cursă bună, terminând în fața lui Max Verstappen și Kimi Antonelli, care au completat podiumul.

Declarațiile lui George Russell după Marele Premiu al Austriei

După Grand Prix-ul care a avut loc pe circuitul de la Spielberg, Russell a acordat un interviu “la cald” după victore, primind întrebări din partea lui David Coulthard. Britanicul de 28 de ani a discutat despre prestația sa din Austria, după care a menționat că abia așteaptă cursa viitoare, atunci când va merge “acasă”, în Marea Britanie, la Silverstone.

N-am mai fost de mult pe prima treaptă a podiumului. Am avut la un moment dat probleme cu ritmul și Max a fost foarte rapid în acest weekend. Mulțumesc tuturor, mulțumesc fanilor, a fost foarte cald astăzi aici și abia aștept restul sezonului. În spatele meu aveam piloți foarte rapizi, Kimi a fost un pilot extrem de rapid pe toată durata sezonului.

Cursele grele te testează din punct de vedere psihologic, în ultimele săptămâni a trebuit să mă forțez să îmi amintesc că pot să câștig din nou. Să câștig pe acest circuit care nu prea se potrivește stilului meu de pilotaj este un lucru îmbucurător, abia aștept săptămâna viitoare“, a spus pilotul britanic.

Reclamă
Reclamă

Acțiunea din Formula 1 continuă cu Marele Premiu al Marii Britanii, care va avea loc în perioada 3 -5 iulie.

Top 10 în Marele Premiu al Austriei:

  • 1. George Russell (Mercedes)
  • 2. Max Verstappen (Red Bull)
  • 3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  • 4. Oscar Piastri (McLaren)
  • 5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  • 6. Isack Hadjar (Red Bull)
  • 7. Lando Norris (McLaren)
  • 8. Charles Leclerc (Ferrari)
  • 9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  • 10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM
Observator
Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM
Au vândut promovarea în Liga 3 cu 12.000 de euro! Jucătorii demască blatul pus la cale de conducere: „Lasă, bă, mingea în poartă!”. Audio Exclusiv
Fanatik.ro
Au vândut promovarea în Liga 3 cu 12.000 de euro! Jucătorii demască blatul pus la cale de conducere: „Lasă, bă, mingea în poartă!”. Audio Exclusiv
18:13

Kimi Antonelli, după ce Russell a câştigat Marele Premiu al Austriei: “Trebuie să încetez să mai fac astfel de greșeli”
17:47

Dan Şucu a câştigat disputa cu Gigi Becali. Ce transfer a reuşit Rapid!
17:31

VIDEOGeorge Russell câștigă Marele Premiu al Austriei. Britanicul, prima victorie după o “secetă” de aproape 4 luni
17:24

Când revine Joao Paulo la FCSB de la Cupa Mondială? “Minunea” Capul Verde i-a dat planurile peste cap
17:21

Pe ce a dat Neymar un milion de dolari în câteva secunde, la Mondialul din America. Aroganţa starului brazilian
17:02

Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul
Vezi toate știrile
1 Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor 2 Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament! 3 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 4 EXCLUSIVDinamo, transferuri pe modelul U Cluj? Fotbalistul aflat pe lista “câinilor” 5 Un nou transfer pentru FCSB! Gigi Becali a confirmat negocierile: “I-am spus lui MM” 6 Denis Alibec a semnat. Rămâne tot în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!