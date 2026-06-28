George Russell, prima reacție după cursa câștigată în MP al Austriei: “A trebuit să mă forțez să fac asta”

George Russell a acordat o primă reacție după ce a reușit să se impună în cursa din Marele Premiu al Austriei. Britanicul a ținut să remarce ritmul bun pe care l-au avut piloții de pe podium din spatele său, Verstappen și Antonelli, după care a vorbit și respre revenirea pe trendul victoriilor.

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George Russell, pilotul Mercedes, a reușit să se impună în Marele Premiu al Austriei și să obțină a doua sa victorie din acest sezon, prima după cea inaugurală din Australia de pe 8 martie. Britanicul a profitat din plin de pole-position și a făcut o cursă bună, terminând în fața lui Max Verstappen și Kimi Antonelli, care au completat podiumul.

Declarațiile lui George Russell după Marele Premiu al Austriei

După Grand Prix-ul care a avut loc pe circuitul de la Spielberg, Russell a acordat un interviu “la cald” după victore, primind întrebări din partea lui David Coulthard. Britanicul de 28 de ani a discutat despre prestația sa din Austria, după care a menționat că abia așteaptă cursa viitoare, atunci când va merge “acasă”, în Marea Britanie, la Silverstone.

“N-am mai fost de mult pe prima treaptă a podiumului. Am avut la un moment dat probleme cu ritmul și Max a fost foarte rapid în acest weekend. Mulțumesc tuturor, mulțumesc fanilor, a fost foarte cald astăzi aici și abia aștept restul sezonului. În spatele meu aveam piloți foarte rapizi, Kimi a fost un pilot extrem de rapid pe toată durata sezonului.

Cursele grele te testează din punct de vedere psihologic, în ultimele săptămâni a trebuit să mă forțez să îmi amintesc că pot să câștig din nou. Să câștig pe acest circuit care nu prea se potrivește stilului meu de pilotaj este un lucru îmbucurător, abia aștept săptămâna viitoare“, a spus pilotul britanic.