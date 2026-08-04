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Formula 1 se reorientează geografic. Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 4 august 2026, 13:04

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Formula 1 se reorientează geografic. Analiza lui Adrian Georgescu

Start în Marele Premiu al Ungariei / Profimedia

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Războiul din Iran deja a dus la anularea a două Mari Premii ce ar fi trebuit să se dispute în aprilie 2026: cursele din Bahrain și din Arabia Saudită. Acum o săptămână s-a anunțat că Marele Premiu al Bahrainului se va organiza până la urmă, dar la Sepang, în Malaysia, pe 4 octombrie.

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Conflagrația amenință în continuare organizarea altor două Mari Premii: cele din Qatar (29 noiembrie) și Abu Dhabi (6 decembrie).

Imola ar putea fi închiderea de sezon

Desfășurarea acestor două curse rămâne în suspensie. În legătură cu ele se va lua o hotărâre la mijlocul lunii septembrie. Dacă nu vor putea fi organizate, e posibilă înlocuirea lor cu o cursă disputată la Imola, la o dată care încă nu a fost hotărâtă. S-au discutat și variantele Portomao (Portugalia) și Istanbul (circuitul din Turcia va reveni în calendar în 2027), dar Imola e varianta cea mai probabilă de înlocuire.

Există însă unele probleme dacă Imola ar asigura închiderea de sezon cu o cursă cel mai probabil la sfârșitul lui noiembrie sau începutul lui decembrie. Cei de la Autoracer notează că, în decembrie, soarele ar apune foarte devreme în Emilia-Romagna, în jurul orei 16:30. Asta ar face ca un start la ora 15:00 să fie impracticabil și unul la ora 14:00 foarte dificil. Din acest motiv, dacă Imola ar găzdui într-adevăr finala sezonului, cele mai probabile ore ar fi 13:00 sau chiar 12:00, semnificativ mai devreme decât standardele europene din ultimii ani.

O altă posibilă problemă este temperatura. Minimele pot atinge 0-5 grade Celsius, temperaturi la care funcționarea mașinilor de F1 ar fi foarte dificilă.

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Ce se anunță pe termen mediu

Anul acesta, cursa de la Madrid a intrat în calendar și va rămâne pentru câteva sezoane. La anul, va reintra cea din Istanbul. Cea de la Portimao se va organiza în 2027 și în 2028. La Spa (2027, 2029, 2031) și la Barcelona (2028, 2030, 2032) se vor organiza Mari Premii alternativ.

Pe termen mediu, multe țări sau orașe și-au manifestat interesul de a găzdui Mari Premiu de Formula 1 și cu unele se poartă negocieri. Acestea sunt Coreea de Sud, Thailanda, China, Africa de Sud, Rwanda, Malaysia, India, New York și Chicago. În pole-position ar fi Africa de Sud (la Kyalami), Thailanda (la Bangkok) și Malaysia (Sepang), care și anul acesta va fi gazdă ”de criză”.

Rwanda era un alt proiect interesant, sprijinit și de Lewis Hamilton, dar situația încordată din zonă pune piedici.

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Hockenheim? Paris?

Se discută și revenirea F1 în Germania. În anii 1990 și 2000, erau două curse în Germania, la Hockenheim și Nürburgring. Apoi, doar prima a rămas în calendar. În 2019, la Hockenheim s-a desfășurat ultima ediție a Marelui Premiu al Germaniei. Se discută în prezent readucerea acestei curse în calendar, după cum a declarat Stefano Domenicali, CEO la Formula One Group.

S-a sugerat și că Parisul ar putea găzdui un Mare Premiu al Franței, în zona Place de la Concorde – Arcul de Triumf. De altfel, în Place de la Concorde este și sediul FIA. Esteban Ocon, de pildă, e unul dintre cei care susțin proiectul.

Paris a găzduit curse de Formula E pe circuitul temporar din jurul complexului Les Invalides între 2016 și 2019. Totuși, traficul extrem, protecția monumentelor istorice, spațiul limitat pentru paddock și provocările logistice fac un asemenea proiect foarte dificil.

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