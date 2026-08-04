Formula 1 se reorientează geografic. Analiza lui Adrian Georgescu

Războiul din Iran deja a dus la anularea a două Mari Premii ce ar fi trebuit să se dispute în aprilie 2026: cursele din Bahrain și din Arabia Saudită. Acum o săptămână s-a anunțat că Marele Premiu al Bahrainului se va organiza până la urmă, dar la Sepang, în Malaysia, pe 4 octombrie.

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Conflagrația amenință în continuare organizarea altor două Mari Premii: cele din Qatar (29 noiembrie) și Abu Dhabi (6 decembrie).

Imola ar putea fi închiderea de sezon

Desfășurarea acestor două curse rămâne în suspensie. În legătură cu ele se va lua o hotărâre la mijlocul lunii septembrie. Dacă nu vor putea fi organizate, e posibilă înlocuirea lor cu o cursă disputată la Imola, la o dată care încă nu a fost hotărâtă. S-au discutat și variantele Portomao (Portugalia) și Istanbul (circuitul din Turcia va reveni în calendar în 2027), dar Imola e varianta cea mai probabilă de înlocuire.

Există însă unele probleme dacă Imola ar asigura închiderea de sezon cu o cursă cel mai probabil la sfârșitul lui noiembrie sau începutul lui decembrie. Cei de la Autoracer notează că, în decembrie, soarele ar apune foarte devreme în Emilia-Romagna, în jurul orei 16:30. Asta ar face ca un start la ora 15:00 să fie impracticabil și unul la ora 14:00 foarte dificil. Din acest motiv, dacă Imola ar găzdui într-adevăr finala sezonului, cele mai probabile ore ar fi 13:00 sau chiar 12:00, semnificativ mai devreme decât standardele europene din ultimii ani.

O altă posibilă problemă este temperatura. Minimele pot atinge 0-5 grade Celsius, temperaturi la care funcționarea mașinilor de F1 ar fi foarte dificilă.