Helmut Marko a pus la zid un pilot din Formula 1, după ultimele prestaţii: "Mă întreb dacă el chiar vrea să piloteze" - Antena Sport

Helmut Marko a pus la zid un pilot din Formula 1, după ultimele prestaţii: "Mă întreb dacă el chiar vrea să piloteze" Helmut Marko, înaintea Marelui Premiu al Canadei 2024 / Profimedia Helmut Marko a pus la zid un pilot din Formula 1, după ultimele prestaţii. Consilierul celor de la Red Bull este surprins neplăcut de Lance Stroll, pilotul celor de la Aston Martin, în ciuda mai multor curse bune pe care canadianul le-a avut în „Marele Circ". Formula 1™, Formula 2 şi Formula 3 se vor vedea în următorii trei ani în AntenaPLAY. 24 de curse de Formula 1 vor fi în 2024 în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Helmut Marko a pus la zid un pilot din Formula 1, după ultimele prestaţii: „Mă întreb dacă el chiar vrea să piloteze" La 25 de ani, Lance Stroll are deja trei podiumuri şi un pole-position în Formula 1. Marko a subliniat şi el rezultatele bune obţinute de Lance Stroll, dar a recunoscut că are suişuri şi coborâşuri şi se întreabă cât de motivat este pilotul celor de la Aston Martin: „Îmi aduc aminte cursa lui foarte bună de la Baku, din 2017, cu Williams, când a obţinut un podium. Îmi aduc aminte şi când ne-a suflat pole-ul în Turcia, în 2020. e atunci, numai suişuri şi coborâşuri. A avut unele curse bune şi alte curse slabe. Mă întreb dacă el chiar vrea să piloteze şi dacă munceşte din greu pentru a obţine rezultate", a spus Helmut Marko, citat de planetF1.com. După 9 curse în acest sezon, Lance Stroll se află pe locul 11, cu 17 puncte. Cea mai bună clasare a sa a fost locul 6 din Marele Premiu al Australiei.

