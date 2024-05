Kylian Mbappe şi Virgil van Dijk, asaltaţi de fani la Marele Premiu de la Monaco! Imagini de senzaţie cu cele două staruri - Antena Sport

Kylian Mbappe şi Virgil van Dijk, asaltaţi de fani la Marele Premiu de la Monaco Virgil van Dijk şi Kylian Mbappe, la Monaco/ AntenaSport Kylian Mbappe şi Virgil van Dijk au fost asaltaţi de fani la Marele Premiu de la Monaco. Cele două staruri au fost surprise pe circuit, înainte de startul cursei din Principat. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cursa din Marele Premiu de la Monaco este în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Charles Leclerc a plecat din pole-position în cursa sa de „casă”. Kylian Mbappe şi Virgil van Dijk, asaltaţi de fani la Marele Premiu de la Monaco Kylian Mbappe a mers la cursa de Formula 1 din Monaco, imediat după ce a disputat ultimul său meci la PSG. Campioana Franţei a câştigat Cupa, live în AntenaPLAY. Starul francez, care s-a despărţit de PSG la finalul acestui sezon, a fost luat cu asalt de fani la Monaco. Mbappe s-a salutat şi cu Virgil van Dijk, care de asemenea a fost surprins pe circuit, asaltat de fani înaintea cursei. Charles Leclerc a plecat perfect din pole-position în Marele Premiu de la Monaco, urmat de Oscar Piastri şi Carlos Sainz. Cursa a fost întreruptă încă din primul tur, după un impact violent al lui Sergio Perez. Reclamă

Pilotul de la Red Bull este out din cursă, după un contact cu Kevin Magnussen. Ţi celălalt pilot de la Haas, Nico Hulkenberg a fost implicat în accident, şi este şi el out din cursă.

