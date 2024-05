Charles Leclerc a câştigat Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY - Antena Sport

Charles Leclerc a câştigat Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco Charles Leclerc a câştigat Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco/ Profimedia Charles Leclerc a câştigat cursa din Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Charles Leclerc a plecat din pole-position şi a condus cursa de la un capăt la celălalt, pentru a-şi trece în palmares a cincea victorie din carieră. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Podiumul a fost completat de Oscar Piastri şi de Carlos Sainz. Max Verstappen a încheiat pe locul şase cursa din Marele Premiu de la Monaco. Abonaţii AntenaPLAY pot urmări AICI cursa din Marele Premiu de la Monaco! Cursa din Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY Tur 78/78: Charles Leclerc a câştigat Marele Premiu de la Monaco, după ce a plecat din pole-position. Oscar Piastri şi Carlos Sainz au completat podiumul. Tur 58/78: Lance Stroll l-a depăşit pe Bottas şi a urcat pe locul 14! Depăşire spectaculoasă reuşită de pilotul de la Aston Martin. Reclamă

Tur 51/78: Lance Stroll a rămas fără un pneu pe circuit şi a intrat imediat la boxe, pentru a-l schimba. Pilotul de la Aston Martin a făcut pană, după ce a atins zidul, la ieşirea din şicana Nouvelle.

Tur 3/78: S-a reluat cursa! Piloţii au reluat startul, Charles Leclerc plecând perfect din pole-position şi de această dată, urmat de Oscar Piastri.

Tur 1: Steag roşu! Sergio Perez şi-a distrus monopostul, după ce a fost lovit de Hulkenberg! Şi celălalt pilot Haas este out din cursă! Ocon e şi el out din cursă, după un contact cu colegul de echipă, Pierre Gasly.

Update 16:03: Charles Leclerc a plecat perfect din pole, urmat de Oscar Piastri. Carlos Sainz a avut probleme şi a blocat roţile într-unul dintre viraje, fiin depăşit de restul monoposturilor. Update 15:45: În scurt timp va începe Marele Premiu de la Monaco! Piloţii se pregătesc să plece în turul de încălzire. Update 11:00: Fiul Romaniţei Iovan, Albert, a fost prezent la Monaco. A venit cu o pereche de pantaloni pe măsură. Update 10:00: Imagini senzaţionale cu circuitul de la Monaco. Mesmeric 🍿#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/4Ej2xJxXpL

— Formula 1 (@F1) May 25, 2024

Ştirea iniţială. Charles Leclerc a obţinut astfel al 24-lea pole-position din carieră, şi îşi poate trece în palmares a cincea victorie. De pe locul secund, în cursa din Monaco, va pleca Oscar Piastri. Linia a doua de pe grila de start va fi împărţită de Carlos Sainz şi Lando Norris. Max Verstappen, campionul mondial en-titre şi cel care a obţinut pole-position-ul în cele şase curse desfăşurate până acum în acest sezon, va lua startul de pe locul şase, în Marele Premiu de la Monaco.

În calificări, surpriza a fost produsă în Q1. Atât Fernando Alonso, cât şi Sergio Perez, au fost eliminaţi. Perez va pleca de pe locul 18, iar Alonso de pe locul 16. Lewis Hamilton va lua startul în cursă de pe locul şapte, după ce a dominat prima sesiune de antrenamente de la Monaco.

În sezonul trecut, cursa din Marele Premiu de la Monaco a fost câştigată de Max Verstappen. McLaren este echipa care, de-a lungul timpului, a înregistrat cele mai multe victorii pe circuitul din Principat, nu mai puţin de 15. Ca număr de victorii, Ayrton Senna a obţinut cele mai multe, anume 6, fiind urmat în acest top de Graham Hill şi Michael Schumacher, care au triumfat de cinci ori la Monaco.

Ferrari, record fabulos după ce Charles Leclerc a obţinut pole-position-ul în Marele Premiu de la Monaco

Ferrari a atins un record fabulos, după ce Charles Leclerc a obţinut pole-position-ul în Marele Premiu de la Monaco. Echipa de la Maranello a ajuns la nu mai puţin de 250 de pole-position-uri în istorie.

Ferrari deţine recordul absolut de pole-position-uri în Formula 1, ajungând la 250 obţinute de-a lungul timpului. Charles Leclerc a bifat un tur fabulos pe circuitul de „casă” de la Monaco, înregistrând timpul de 1:10:270.

Charles Leclerc a obţinut cel de-al 24-lea pole-position din carieră, ultimul fiind obţinut în Marele Premiu de la Las Vegas, din 2023. De asemenea, este primul pole-position obţinut de monegasc în acest sezon, după ce în precedentele opt Mari Premii ale sezonului, Max Verstappen a plecat din pole în fiecare cursă.

Pe locul secund în topul echipelor cu cele mai multe pole-position-uri obţinute în Formula 1 se clasează McLaren, cu 156, podiumul fiind completat de Mercedes, cu 138 de clasări pe primul loc în grila de start. Red Bull, echipa campioană en-titre, se clasează pe locul şase, cu 100 de pole-uri, la o distanţă de doar nouă pole position-uri faţă de Lotus.

