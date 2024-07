Lando Norris, prima reacţie după ce l-a lăsat pe Oscar Piastri să câştige Marele Premiu al Ungariei: "Doar m-am conformat!" - Antena Sport

„Un moment special, am visat asta de când eram copil. Un pic complicat, la final, cu schimbarea poziţiilor în cursă. Dar mulţumesc echipei pentru o maşină excepţională, nu pot să le mulţumesc destul pentru că mi-a dat şansa să fiu în Formula 1. Maşina este o bestie, în absolut toate condiţiile. Am controlat cursa, e incredibil să facem asta cu ambele maşini. Sunt incredibil de fericit.

(N.r. Despre ordinele de echipă) Da, am avut perioade când eram nervos. Dar cred că a fost corect ceea ce a făcut echipa, am avut strategii diferite, nu am fost pe cât de rapid mi-am dorit, dar a fost o cursă executată foarte bine de echipă. Mai am lucruri de îmbunătăţit, cu siguranţă, dar echipa îmi dă o maşină excepţională, încerc să-mi fac treaba cât de bine pot”, a declarat şi Oscar Piastri.