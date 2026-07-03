Lewis Hamilton a reacţionat după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O surpriză uriaşă!”

Septuplul campion de Formula 1, Lewis Hamilton (41 de ani), a obţinut pole-ul pentru cursa de sprint pe circuitul său preferat, la Silverstone.
Cursa de sprint e sâmbătă, de la ora 14:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, în timp ce calificările pentru marea cursă sunt tot sâmbătă, de la ora 18:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Marea cursă e duminică, de la ora 17:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Lewis Hamilton, după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint la Silverstone: “Iubesc locul ăsta. Iubesc acest public”
“(n.r: Cum te simţi?) Sunt destul de ok. Iubesc locul ăsta. Iubesc acest public. Nu pot să exprim în cuvinte ce vis este pentru mine să pilotez în Formula 1 aici, la Silverstone.
Maşina s-a simţit extraordinar. Le mulţumesc tuturor celor de la Ferrari pentru acest monopost. Toată lumea a muncit la maximum pentru a-mi oferi această maşină.
Nici nu-mi dau seama cum am ţinut acest pole. Am fost rapid în toate sesiunile, dar ceva din mine îmi spunea că nu e suficient de bine. Echipa cu siguranţă merită acest pole şi le mulţumesc încă o dată.
(n.r: Cu siguranţă ai primit multă energie din partea publicului, ai mai câştigat câteva zecimi) Este incredibil cât de multă putere au cei de la Mercedes şi cei de la Red Bull. Sunt nişte campioni şi ei, dar echipa mea m-a susţinut şi a făcut o treabă extraordinară. Sunt chiar mândru de ei.
Nu ne-am fi aşteptat ca venind la Silverstone să obţinem pole-ul aici. Este o surpriză uriaşă!
(n.r: Cum va fi ritmul de cursă? Aici aţi fost foarte rapizi) Cred că ritmul de cursă va fi bun. Am făcut câteva simulări şi totul pare a fi bun. Ar trebui să avem o cursă bună mâine. Plec din pole-position. Nu putea fi mai bine de atât. Cu siguranţă aceşti băieţi vor căuta să mă urmărească şi să mă depăşească”, a declarat Lewis Hamilton.
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