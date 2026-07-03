Home | Formula 1 | Lewis Hamilton a reacţionat după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O surpriză uriaşă!”

Lewis Hamilton a reacţionat după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O surpriză uriaşă!”

Bogdan Stănescu Publicat: 3 iulie 2026, 19:43

Comentarii
Lewis Hamilton a reacţionat după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: O surpriză uriaşă!

Lewis Hamilton, la declaraţii, după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint / captura AntenaPLAY

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Septuplul campion de Formula 1, Lewis Hamilton (41 de ani), a obţinut pole-ul pentru cursa de sprint pe circuitul său preferat, la Silverstone.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cursa de sprint e sâmbătă, de la ora 14:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, în timp ce calificările pentru marea cursă sunt tot sâmbătă, de la ora 18:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Marea cursă e duminică, de la ora 17:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Lewis Hamilton, după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint la Silverstone: “Iubesc locul ăsta. Iubesc acest public”

“(n.r: Cum te simţi?) Sunt destul de ok. Iubesc locul ăsta. Iubesc acest public. Nu pot să exprim în cuvinte ce vis este pentru mine să pilotez în Formula 1 aici, la Silverstone.

Maşina s-a simţit extraordinar. Le mulţumesc tuturor celor de la Ferrari pentru acest monopost. Toată lumea a muncit la maximum pentru a-mi oferi această maşină.

Nici nu-mi dau seama cum am ţinut acest pole. Am fost rapid în toate sesiunile, dar ceva din mine îmi spunea că nu e suficient de bine. Echipa cu siguranţă merită acest pole şi le mulţumesc încă o dată.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Cu siguranţă ai primit multă energie din partea publicului, ai mai câştigat câteva zecimi) Este incredibil cât de multă putere au cei de la Mercedes şi cei de la Red Bull. Sunt nişte campioni şi ei, dar echipa mea m-a susţinut şi a făcut o treabă extraordinară. Sunt chiar mândru de ei.

Nu ne-am fi aşteptat ca venind la Silverstone să obţinem pole-ul aici. Este o surpriză uriaşă!

(n.r: Cum va fi ritmul de cursă? Aici aţi fost foarte rapizi) Cred că ritmul de cursă va fi bun. Am făcut câteva simulări şi totul pare a fi bun. Ar trebui să avem o cursă bună mâine. Plec din pole-position. Nu putea fi mai bine de atât. Cu siguranţă aceşti băieţi vor căuta să mă urmărească şi să mă depăşească”, a declarat Lewis Hamilton.

"E umilitor pentru România, s-au depășit niște linii roșii". Editorialul lui Nicușor Dan, criticat dur"E umilitor pentru România, s-au depășit niște linii roșii". Editorialul lui Nicușor Dan, criticat dur
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca Lionel Messi în Argentina - Capul Verde?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat
Observator
Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat
Cum a reacționat Rute Cardoso după ce Cristiano Ronaldo și jucătorii Portugaliei i-au dedicat lui Diogo Jota victoria cu Croația. Postarea sfâșietoare distribuită 
Fanatik.ro
Cum a reacționat Rute Cardoso după ce Cristiano Ronaldo și jucătorii Portugaliei i-au dedicat lui Diogo Jota victoria cu Croația. Postarea sfâșietoare distribuită 
19:18

Novak Djokovic, calificare la pas în optimi la Wimbledon! A egalat un record stabilit de Roger Federer
19:15

VIDEOLewis Hamilton, pole-position în cursa de sprint a Marii Britanii! Antonelli şi Verstappen au completat podiumul în calificări
18:54

Ce surpriză! Jucătorul dorit de Cristi Chivu a semnat în Turcia
18:25

Lovitură devastatoare pentru Carlo Ancelotti! Ratează meciul contra Norvegiei lui Erling Haaland
18:17

Programul zilei a 23-a de la Campionatul Mondial | Argentina lui Lionel Messi luptă cu revelația Capul Verde
17:59

Mirel Rădoi vrea să transfere un jucător important al FCSB-ului! Fotbalistul şi-a dat acordul pentru mutare
Vezi toate știrile
1 VIDEOE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova 2 Comunicatul FIFA după scandalul golului anulat în minutul 90+13 la Portugalia – Croaţia 2-1 3 VIDEOCe le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial, din minutul 90+13 al partidei cu Portugalia 4 “De ce l-ați scos pe Ronaldo?”. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după “thriller-ul” Portugalia – Croația 5 Tragedie în fotbal. Fotbalistul a fost ucis: “Se căsătorise în urmă cu doar cinci luni” 6 Dinamo transferă atacant. Andrei Nicolescu: “Ne-am înţeles!”
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8