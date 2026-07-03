Lewis Hamilton a reacţionat după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O surpriză uriaşă!”

Septuplul campion de Formula 1, Lewis Hamilton (41 de ani), a obţinut pole-ul pentru cursa de sprint pe circuitul său preferat, la Silverstone.

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Cursa de sprint e sâmbătă, de la ora 14:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, în timp ce calificările pentru marea cursă sunt tot sâmbătă, de la ora 18:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Marea cursă e duminică, de la ora 17:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Lewis Hamilton, după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint la Silverstone: “Iubesc locul ăsta. Iubesc acest public”

“(n.r: Cum te simţi?) Sunt destul de ok. Iubesc locul ăsta. Iubesc acest public. Nu pot să exprim în cuvinte ce vis este pentru mine să pilotez în Formula 1 aici, la Silverstone.

Maşina s-a simţit extraordinar. Le mulţumesc tuturor celor de la Ferrari pentru acest monopost. Toată lumea a muncit la maximum pentru a-mi oferi această maşină.

Nici nu-mi dau seama cum am ţinut acest pole. Am fost rapid în toate sesiunile, dar ceva din mine îmi spunea că nu e suficient de bine. Echipa cu siguranţă merită acest pole şi le mulţumesc încă o dată.