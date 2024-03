Lewis Hamilton, după ce a terminat la 50 de secunde în spatele lui Max Verstappen, la Bahrain: "Credeam că vom fi mai aproape" - Antena Sport

Lewis Hamilton a terminat la 50 de secunde în spatele lui Max Verstappen, la MP al Bahrainului

Septuplul campion mondial s-a clasat al şaptelea Lewis Hamilton a avut o primă reacţie după ce a terminat la 50 de secunde în spatele lui Max Verstappen, pe locul 7 al Marelui Premiu al Bahrainului, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Hamilton a pornit al nouălea de pe grila de start şi acesta este motivul pentru care pilotul lui Mercedes nu a putut spera la mai mult, în Bahrain.

Lewis Hamilton, după ce a terminat la 50 de secunde în spatele lui Max Verstappen, la Bahrain

„Nu a fost cursa ideală şi nu am avut cel mai bun weekend. Am crezut că vom fi mai aproape la final, dar nu a fost aşa. Nu mai ştiu pe ce loc am terminat anul trecut aici, pe patru sau pe cinci.