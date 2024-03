Mercedes pândeşte o super-lovitură în Formula 1: Max Verstappen, în locul lui Lewis Hamilton - Antena Sport

Reclamă

Mercedes, care caută deja un înlocuitor pentru britanicul de şapte ori campion mondial, ar putea încerca să-l atragă pe Max Verstappen, olandezul care a câştigat ultimele trei ediţii ale Campionatului Mondial.

Sub contract până în 2028 cu Red Bull, Verstappen are maşina de care are nevoie pentru a continua să domine acest sport.

Reclamă

Dar tatăl său, Jos Verstappen, a dezvăluit în weekend că echipa Red Bull riscă „să se destrame”. El a spus: „Va fi tensiune în echipă atâta timp cât el (managerul general Christian Horner – n. r.) rămâne pe loc. Asta nu poate continua ca până acum, va exploda. El joacă rolul victimei în timp ce el este omul aflat la originea problemelor”.

Auto Motor Sport precizează că Helmut Marko, unul dintre oficialii Red Bull, ar fi îngrijorat în legătură cu viitorul lui Adrian Newey, directorul tehnic al acestei echipe, şi în legătură cu Ford, care va fi partenerul pentru motoare.

Sebestian Vettel, variantă de rezervă pentru Mercedes

În paralel, Mercedes se gândeşte şi la alţi piloţi. Pe lângă zvonul despre o revenire a lui Sebastian Vettel, nu trebuie exclusă nici pista Andrea Kimi Antonelli.

Reclamă 4 / 0/3

După cum s-a anunţat, Christian Horner, vizat de o anchetă internă pentru „comportament inadecvat” faţă de o angajată, a fost exonerat, însă afacerea a luat o nouă întorsătură în urma publicării unui e-mail anonim. Antena 3 CNN va transmite calificările Marelui Premiu al Arabiei Saudite, vineri, 8 martie, de la ora 19.00 şi apoi cursa, sâmbătă, 9 martie, de la ora 19.00. Antrenamentele de pe 7 şi 8 martie pot fi urmărite integral pe AntenaPLAY, pe canalul de sport AS şi pe cel dedicat.

Cu cine va lupta FCSB pentru titlul din Liga 1? Rapid CFR Cluj Rapid şi CFR Cluj Rapid, CFR Cluj şi altele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...