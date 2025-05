Max Verstappen, nemulţumit după calificările din Spania! Ce le-a reproşat celor de la Red Bull Racing: "Nu am făcut destul" - Antena Sport

Max Verstappen a fost extrem de nemulţumit după calificările din Marele Premiu de Formula 1 din Spania. Cvadruplul campion mondial nu i-a menajat deloc pe cei de la Red Bull Racing. Olandezul a terminat calificările abia pe locul 3 şi va porni în cursa de duminică din linia a doua a grilei de start.

Max Verstappen a recunoscut supremaţia celor de la McLaren Mercedes. Pilotul de la Red Bull Racing a fost departe de primele două locuri ocupate de către Oscar Piastri şi Lando Norris.

Max Verstappen, reproşuri la adresa propriei echipe

Max Verstappen va proni în cursa de mâine de pe locul 3, dar spune că piloţii din urma sa sunt foarte aproape. Mercedes şi Ferrari s-au clasat în afara podiumului virtual al calificărilor. “Am făcut tot ce am putut. Am executat foarte bine turul având în vedere problemele noastre. Celelalte maşini de sub noi sunt foarte apropae de noi. Vedm mâine ce vom face”, a spus Verstappen, imediat după şedinţa de calificări.

Olandezul de la Red Bull Racing nu a ratat şansa de a se descărca asupra propriei echipe. Le-a transmis că nu au făcut destul pentru ca maşina sa să fie mai apropiată de cei de la McLaren Mercedes. Speră însă ca duminică să le ia faţa lui Oscar Piastri şi Lando Norris în timpul cursei. “Nu am muncit prea mult peste noapte. Nu au fost multe schimbări. Nu am făcut destul pentru a fi în cursa pentru pole. Mă voi străui să câştig, dar McLaren va fi o maşină foarte greu de bătut”, a mai spus Verstappen.

Etapa a noua a sezonului de Formula 1 se desfăşoară pe circuitul de lângă Barcelona. Marea cursă va fi duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. În 2024, cursa din Spania a fost câştigată de Max Verstappen, Lando Norris plecând din pole-position. După cursa din Barcelona de anul trecut, campionul en-titre a avut o serie negativă de nu mai puţin de zece grand-prix-uri fără victorie.