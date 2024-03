Ollie Bearman, după ce a fost desemnat pilotul zilei în Arabia Saudită: "A fost suficient?". Cum a trăit cursa de la Jeddah - Antena Sport

Reclamă

„Mă simt distrus. Din punct de vedere fizic, chiar a fost o cursă dificilă. Mai ales la final, atunci când aveam doi piloţi pe softuri în spatele meu. A trebuit să dau totul şi a fost o cursă dificilă din punct de vedere mental, aşa cum era de aşteptat. Din punct de vedere fizic m-am chinuit puţin, dar m-am distrat pe circuit.

Cred că am arătat multe lucruri. Cred că asta a fost cel mai important, nu? Circumstanţele au făcut să fie dificil, nu am avut multe tururi de circuit, dar cred că am dat totul astăzi. Cred că am fost puţin mai rapid decât Alonso şi Russel, dar nu suficient de rapid ca să îi ajung. Diferenţa a fost destul de mare.

Am pierdut mult timp ca să îl depăşesc pe Hulkenberg, care şi-a folosit experienţa pentru a mă ţine în spate timp de câteva tururi. Mai multe decât ar fi trebuit, dar asta a fost greşeala mea. Dar a fost o cursă bună”, a declarat Ollie Bearman, citat de formula1.com.

Întrebat şi dacă simte că are şanse să repete o astfel de prestaţie, dacă se va ivi o nouă şansă, britanicul de 18 ani a spus: „Voi să îmi spuneţi. A fost suficient?”.

Gestul uriaş făcut de Lewis Hamilton, după ce puştiul Ollie Bearman a fost desemntat pilotul zilei la MP al Arabiei Saudite

Ollie Bearman s-a trezit vineri dimineaţă cu gândul la cursa din Formula 2, dar a ajuns să îşi facă debutul în „Marele Circ”, în monopostul Ferrari. El a participat în a treia sesiune de antrenamente, după care a obţinut al 11-lea timp în calificări.

În cursa de sâmbătă, britanicul de 18 ani a făcut faţă presiunii şi a reuşit să încheie cursa pe locul 7, obţinând 6 puncte în clasamentul piloţilor, la finalul cursei care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi LIVE STREAM în AntenaPLAY. El a fost desemnat pilotul zilei de către fani, la finalul celor 50 de tururi din Arabia Saudită. La finalul cursei, Lewis Hamilton, septuplul campion mondial şi conaţionalul lui Bearman, l-a aşteptat pe tânărul de 18 ani pentru a-l felicita pentru parcursul foarte bun din Marele Premiu al Arabiei Saudite. El a fost urmat şi de George Russell, celălalt pilot de la Mercedes. Weekend-ul perfect al lui Ollie Bearman a început încă din calificările din Formula 2. Tânărul de 18 ani obţinuse pole-position-ul în calificările din F2.

