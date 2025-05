Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-position-ul în MP al Regiunii Emilia - Romagna: "Foarte dificil" - Antena Sport

Oscar Piastri a oferit prima reacţie, după ce a obţinut pole-position-ul în Marele Premiu al Regiunii Emilia – Romagna. Pilotul de la McLaren a subliniat că sesiunea de la Imola a fost extrem de dificilă, ţinând cont că în Q1, au fost două accidente grave.

Cursa de la Imola va fi duminică, de la ora 16:00, în direct pe AntenaStars şi live în AntenaPLAY.

Oscar Piastri a obţinut al treilea pole-position al sezonului. Max Verstappen şi George Russell au completat podiumul în calificări.

„A fost o sesiune foarte dificilă. Întârzieri, steag roşu, pneurile au fost ciudat. C6 nu a fost un pneu rău, a fost dificil. Echipa a făcut o treabă extraordinară, am avut o maşină competitivă. Am avut patru maşini pe circuit în ultimele viraje, am avut emoţii, dar am avut timp suficient de bun pentru pole-position.

Nu am fost încântat că am avut prima maşină pe circuit, pierzi aspiraţia, dar nu eşti afectat de turbulenţele aerodinamice. Asta am ales să facem, am avut ritmul necesar”, a declarat Oscar Piastri.