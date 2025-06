Pilot din F1, jefuit chiar înainte de Marele Premiu al Canadei. I-a fost furat şi paşaportul - Antena Sport

Gabriel Bortoleto, pilotul echipei Kick Sauber, a fost la un pas de a rata Marele Premiu al Canadei din cauza unui motiv dramatic. Un hoţ a intrat în maşina sa şi i-a furat ghiozdanul în care avea atât paşaportul, cât şi alte obiecte de valoare.

Bortoleto, unul dintre piloţii debutanţi din acest sezon de Formula 1, nu a reuşit până acum să acumuleze niciun punct în “Marele Circ”.

Fostul campion din Formula 2, jefuit în Elveţia

Bortoleto lua cina în Zurich, în apropierea sediului echipei Kick Sauber, în momentul în care maşina sa a fost “spartă”, iar un hoţ i-a furat ghiozdanul în care avea mai multe obiecte de preţ, printre care calculatorul şi paşaportul. Pentru a putea face deplasarea spre Montreal ca să concureze în Marele Premiu al Canadei, brazilianul a fost nevoit să refacă nişte documente şi să călătorească prin intermediul unui paşaport secundar.

“Aveam paşaportul meu, totul înăuntru, calculatorul meu, tot echipamentul meu de cursă. A fost haos, dar am reuşit să îl găsim pe tip. Totul a fost bine într-un final, am paşaportul. Nu am găsit totul, dar am găsit nişte lucruri“, a fost declaraţia campionului din sezonul trecut de F2, potrivit dailymail.co.uk.

Bortoleto nu este primul pilot de Formula 1 care a fost jefuit. Acum doi ani, Carlos Sainz a fost nevoit să îşi recupereze un ceas de aproape 600.000 de euro.