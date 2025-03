Programul complet al Marelui Premiu al Australiei 2025 (14-16 martie). Prima cursă a sezonului e duminică (06:00, Antena 1 şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Sezonul 2025 din Formula 1 începe la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei. Pentru prima oară din 2019, Melbourne Park va găzduit prima cursă a noului sezon.

Max Verstappen, care a cucerit la finalul sezonului trecut al patrulea titlu mondial al carierei, vrea să îşi ia revanşa după abandonul din urmă cu un an, în timp ce toţi ochii sunt pe Lewis Hamilton, septuplul campion mondial urmând să debuteze la Ferrari.

Programul complet al Marelui Premiu al Australiei 2025

În urmă cu un an, Carlos Sainz trecea primul linia de sosire în Australia, la scurt timp după ce s-a operat de apendicită. Acum, spaniolul este la Williams, în timp ce Lewis Hamilton este coechipierul lui Charles Leclerc la Ferrari.

Acesta este ultimul sezon cu actualul set de reguli în Formula 1, „Marele Circ” urmând să treacă printr-o schimbare importantă în 2026.

Prima cursă a anului are loc pe Albert Park Grand Prix Circuit, acolo unde prima cursă a avut loc în 1996. Circuitul australian are o lungime de 5,278 km şi piloţii trebuie să parcurgă cei peste 306 km în 58 de tururi. Recordul pe tur a fost stabilit în urmă cu un an de Charles Leclerc (1:19.813).