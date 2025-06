Marius Niculae, înainte de România U21 - Spania U21: "Dacă batem, vom avea o naţională ca în 2019" - Antena Sport

România U21 a pierdut partida de debut de la EURO 2025, 0-1 cu Italia U21, şi se pregăteşte acum de un test şi mai greu, cu Spania U21. Marius Niculae susţine că o victorie ar putea aduce naţionala lui Daniel Pancu la nivelul celei condusă de Mirel Rădoi până în semifinalele din 2019.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuţ Radu, Ionuţ Nedelcearu, Adrian Rus, Alexandru Cicâldău, Dennis Man, Ianis Hagi, Florinel Coman, Darius Olaru, Denis Drăguş sau George Puşcaş s-au aflat atunci sub comanda lui Rădoi. Rămâne de văzut dacă actuala generaţie se va ridica la nivelul lor.

Marius Niculae, înainte de România U21 – Spania U21: “Dacă batem, vom avea o naţională ca în 2019”

“Eu cred că au fost și emoțiile unui Campionat European, unui prim meci, pentru că este o miză foarte mare. Jucătorii au o presiune extrem de mare, pentru că sunt urmăriți de foarte mulți impresari. Eu cred că au învățat lecția și în meciul cu Spania vom arăta mai mult ca o echipă. Să nu ne considerăm inferiori!

Noi, în preliminarii, prin asta am reușit această calificare la Campionatul European. Am încredere în acești băieți, îi cunosc foarte bine. Orice este posibil la acest Campionat European, mai ales că valorile sunt destul de echilibrate la acest nivel de vârstă. Dacă ei sunt uniți și vor lucra în echipă, cu siguranță vom face o figură frumoasă. Am așteptări de la Louis Munteanu să strângă echipa, pentru că este liderul acestei generații. Știm cu toții calitatea naționalei Spaniei și unde joacă fotbaliștii lor, dar eu am mare încredere în acești băieți care în pregătirea pe care am avut-o în Austria au dat dovadă de caracter, de spirit de echipă.

Așa cum spunea un fost antrenor, indiferent de numele și de valoarea jucătorului, dacă este pus sub presiune, poate să greșească. Eu sper să nu pierdem. Dacă noi vom reuși o victorie, o să fie un bonus extraordinar de mare și o să avem o națională precum cea din 2019″, a spus Marius Niculae, citat de prosport.ro.