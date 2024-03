"Puţin imatur" Daniel Ricciardo, despre ordinele de echipă primite de Yuki Tsunoda în MP al Bahrainului: "Am vorbit înainte" - Antena Sport

Reclamă

Pilotul japonez nu a primit deloc bine indicaţiile echipei şi a crezut în primă fază că cei de la RB glumesc, după care le-a spus, în mod ironic, că apreciază gestul, după ce Ricciardo l-a depăşit. La finalul cursei, australianul a dezvăluit că Tsunoda ştia strategia echipei şi nu s-a ferit să spună despre coechipierul său că a fost imatur:

„Nu ştiu ce să zic. Am încercat să rămân calm. (n.r. Tsunoda) Puţin imatur? Sunt foarte sensibil în acest moment, dar hai să îi spunem că a fost un moment de imaturitate.

E evident că Yuki a fost frustrat cu ordinele de echipă, dar să fim serioşi, am vorbit despre asta înainte de cursă. Era foarte probabil că voi folosi softuri pe final de cursă, aşa că ştia că era o şansă ca eu să am un ritm mai bun şi dacă i se va spune, se va întâmpla.

Cred că aveam o şansă mai bună, cu siguranţă. Asta şi pentru că eram pe softuri. După fiecare tur simţi cum se duce şi ai nevoie să le foloseşti cât mai repede. Cu cât eşti mai mult în trafic, cu atât se duc mai repede. Fiecare tur contează.

Până la urmă, nu am fost suficient de buni pentru puncte astăzi. Poate că puteam să îi ajungem pe Kevin Magnussen şi poate să ne apropiem de Zhou Guanyu, dar nu s-au schimbat multe. Asta este. E un an lung, trebuie să ne asigurăm că suntem bine şi vom reveni. O să avem o şedinţă şi vom fi maturi, după care ne vom îndrepta atenţia către Arabia Saudită”, a declarat Daniel Ricciardo, după Marele Premiu al Bahrainului.

Just missed out on those points, but we’ll get em next time 😤 pic.twitter.com/LXNSNHx8xN

— Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) March 2, 2024 Yuki Tsunoda: „Sincer să fiu, nu înţeleg" Yuki Tsunoda nu a vrut să vorbească foarte mult pe tema acestui subiect, dar a scos în evidenţă faptul că nici Ricciardo nu a reuşit să obţină un rezultat mai bun: „Nici nu vreau să vorbesc despre asta, sincer să fiu. Lupta era în afara punctelor, oricum. Eu eram aproape să îl depăşesc pe Magnussen, după care am schimbat locurile pe final. Sincer să fiu, nu înţeleg. Trebuie să analizăm. Până la urmă, nici Daniel nu a depăşit… În fine", a spus şi Yuki Tsunoda. În cele din urmă, Daniel Ricciardo a încheiat cursa pe locul 13, în timp ce Yuki Tsunoda s-a clasat pe locul 14, în prima cursă de Formula 1 a sezonului. Charles Leclerc şi Carlos Sainz au avut reacţii total diferite, după MP al Bahrainului. Monegascul a plecat al doilea în cursa de la Sakhir, dar nu a reuşit să prindă podiumul cursei câştigate de Max Verstappen. Sergio Perez şi coechipierul Carlos Sainz s-au clasat peste Leclerc în prima cursă anului. Charles Leclerc şi Carlos Sainz, reacţii total diferite după MP al Bahrainului Charles Leclerc a avut o zi proastă şi nu s-a ferit la finalul cursei, care a fost pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, să îşi exprime nemulţumirile legate de problemele pe care le-a avut cu frânele: „A fost oribil. Am blocat roata de 7 ori în virajele 9 şi 10. De fiecare dată, frânele făceau ceva diferit şi a trebuit să concurez până la final cu aceste probleme.

Ţinând cont de ce s-a întâmplat, să termin pe locul 4 e un efort bun, dar sunt dezamăgit cu acest rezultat. Sincer, cred că puteam să termin pe locul 2 dacă nu avea aceste probleme”, a declarat Charles Leclerc.

Carlos Sainz, cel care a încheiat cursa pe a treia treaptă a podiumului, a avut altă stare de spirit la finalul primei curse din 2024:

„M-am simţit bine azi. Startul nu a fost cel mai bun. Am avut grijă de pneuri şi de acolo mi-am găsit ritmul. Am depăşit 2-3 maşini pentru a urca pe podium şi apoi am ţinut pasul cu cei de la Red Bull până la final, ceea ce a fost o surpriză plăcută. Tot nu e suficient, nu suntem unde vrem să fim, dar am făcut paşi importanţi în faţă în comparaţie cu anul trecut şi avem un început solid de sezon”, a declarat şi Carlos Sainz.

