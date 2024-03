Charles Leclerc şi Carlos Sainz, reacţii total diferite, după MP al Bahrainului: "A fost oribil" / "E o surpriză plăcută" - Antena Sport

Reclamă

„A fost oribil. Am blocat roata de 7 ori în virajele 9 şi 10. De fiecare dată, frânele făceau ceva diferit şi a trebuit să concurez până la final cu aceste probleme.

Ţinând cont de ce s-a întâmplat, să termin pe locul 4 e un efort bun, dar sunt dezamăgit cu acest rezultat. Sincer, cred că puteam să termin pe locul 2 dacă nu avea aceste probleme”, a declarat Charles Leclerc.

Carlos Sainz, cel care a încheiat cursa pe a treia treaptă a podiumului, a avut altă stare de spirit la finalul primei curse din 2024:

„M-am simţit bine azi. Startul nu a fost cel mai bun. Am avut grijă de pneuri şi de acolo mi-am găsit ritmul. Am depăşit 2-3 maşini pentru a urca pe podium şi apoi am ţinut pasul cu cei de la Red Bull până la final, ceea ce a fost o surpriză plăcută. Tot nu e suficient, nu suntem unde vrem să fim, dar am făcut paşi importanţi în faţă în comparaţie cu anul trecut şi avem un început solid de sezon”, a declarat şi Carlos Sainz.

