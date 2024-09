Reacția lui Charles Leclerc, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Azerbaidjanului: „E circuitul meu preferat!” - Antena Sport

Reacția lui Charles Leclerc, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Azerbaidjanului, nu a întârziat să apară. Pilotul de la Ferrari a declarat că circuitul de la Baku este unul dintre favoritele sale, ținând cont de faptul că va pleca primul în cursă pentru al patrulea an la rând.

Cursa din Marele Premiu al Azerbaidjanului va fi duminică, de la ora 13:45, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Charles Leclerc s-a declarat extrem de bucuros pentru rezultatul obținut la Baku, după succesul înregistrat în runda precedentă la Monza. Acesta a transmis că a forțat în ultimul tur din calificări, însă monopostul său s-a simțit excelent pe pistă.

Pilotul monegasc a transmis și faptul că Sainz, coechipierul său de la Ferrari, a obținut o clasare excelentă. Ibericul va pleca în cursa de duminică de pe locul trei, de pe partea mai aderentă a circuitului.

„Este unul din circuitele mele preferate. Nu a fost un week-end ușor, mai ales din cauza acelui accident, din primul antrenament. În al doilea antrenament am avut o problemă cu piesele noi montate pe monopost și am pierdut jumătate de oră. Ritmul a fost întotdeauna, mai ales în Q3. Am încercat să stau cât mai departe de Perez. În ultimul tur am forțat puțin, mașina s-a simțit foarte bine, totul a fost ok. Este excepțional să fiu în pole-position. E cel mai bun scenariu la care puteam spera. Partea de pe care plecăm, 1 și 3, au mai multă aderență față de locul 2. Ar fi excepțional să câștigăm, dar va fi o cursă lungă. În trecut am fost foarte buni în calificări, dar anul acesta avem o mașină de cursă mai bună.