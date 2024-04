"Să obții ce am obținut noi... E fantastic!" Max Verstappen, prima reacție după ce a câștigat Marele Premiu al Chinei! - Antena Sport

„Să obții ce am obținut noi… E fantastic!” Max Verstappen, prima reacție după ce a câștigat Marele Premiu al Chinei!

„Am fost incredibil de rapizi astăzi, pe fiecare tip de pneu. Mașina a fost ca pe șine. Astfel de weekend-uri sunt incredibile. Să obții ceea ce am obținut noi… e fantastic.

Pe final de cursă auzi mereu zgomote pe care nu ar trebui să le auzi. Erau resturi de la una dintre mașini, am trecut cu 200 la oră peste ele, am vrut să verific dacă mașina este ok.

La Miami ar trebui să fie o cursă bună pentru noi. În mod normal strategia este mult mai simplă acolo, dar se anunță un weekend nebun”, a spus Max Verstappen, la finalul cursei de la Shanghai.

Marele Premiu de Formula 1 de la Miami va fi transmis în direct pe Antena 3 CNN și LIVE STREAM în AntenaPLAY.

„E mare păcat” Alain Prost sare în apărarea lui Max Verstappen: „Nu e mereu decizia pilotului”

Alain Prost, de patru ori campion mondial în Formula 1, a vorbit despre titlurile câştigate de olandez şi este de părere că acestea îşi pierd din valoare în faţa multor oameni, în condiţiile în care, în ultimele două sezoane, olandezul nu are adversar.

Cu toate acestea, Prost consideră că i se face o mare nedreptate pilotului de la Red Bull, care are un mare merit pentru titlurile câştigate, chiar dacă monoposturile constructorului austriac s-au ridicat la înălţime. Mai mult, Prost a vorbit şi despre cum strategia echipelor care îşi aleg un pilot favorit în echipă dă roade: „E diferit. Am luptat pentru titlu cu Ayrton timp de doi ani cât am fost colegi, după care rivalitatea noastră a continuat şi după ce nu am mai fost în aceeaşi echipă, aşa că e diferit. E dificil, deoarece Max este unul dintre cei mai buni piloţi astăzi. Poate cel mai bun. Dacă te uiţi la ce spun oamenii, că el câştigă pentru că are o maşină bună, nu e un lucru bun. E mare păcat, deoarece eu cred că el chiar are un rol important. Echipele mari ca Ferrari, Mercedes şi Red Bull sunt mult mai organizate şi au şanse mai mari să câştige dacă au un pilot care să fie numărul 1, un pilot favorit. Se concentrează asupra lui. Nu e mereu decizia pilotului, e parte din joc. Dar dacă Ferrari poate să reintre în luptă şi poate şi Mercedes mai târziu în sezon, atunci vom avea o luptă frumoasă. Mai ales cu Ferrari, deoarece Ferrari e un nume mare în Formula 1. Dacă vor începe să se bată la titlu, mai ales cu Lewis anul viitor, atunci va fi un lucru uriaş", a declarat Alain Prost, citat de planetf1.com.

