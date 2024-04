"E mare păcat" Alain Prost sare în apărarea lui Max Verstappen: "Nu e mereu decizia pilotului" - Antena Sport

Reclamă

Cu toate acestea, Prost consideră că i se face o mare nedreptate pilotului de la Red Bull, care are un mare merit pentru titlurile câştigate, chiar dacă monoposturile constructorului austriac s-au ridicat la înălţime. Mai mult, Prost a vorbit şi despre cum strategia echipelor care îşi aleg un pilot favorit în echipă dă roade:

„E diferit. Am luptat pentru titlu cu Ayrton timp de doi ani cât am fost colegi, după care rivalitatea noastră a continuat şi după ce nu am mai fost în aceeaşi echipă, aşa că e diferit.

Reclamă

În ziua de astăzi, echipele au pilotul numărul 1, pilotul numărul 2. Aşa cum e Max la Red Bull. Aşa că e diferit puţin, dar tot cred că o luptă pentru titlu cu două sau trei echipe implicate creşte valoarea pilotului care se impune.

E dificil, deoarece Max este unul dintre cei mai buni piloţi astăzi. Poate cel mai bun. Dacă te uiţi la ce spun oamenii, că el câştigă pentru că are o maşină bună, nu e un lucru bun. E mare păcat, deoarece eu cred că el chiar are un rol important.

Echipele mari ca Ferrari, Mercedes şi Red Bull sunt mult mai organizate şi au şanse mai mari să câştige dacă au un pilot care să fie numărul 1, un pilot favorit. Se concentrează asupra lui.

Reclamă 4 / 0/3

Nu e mereu decizia pilotului, e parte din joc. Dar dacă Ferrari poate să reintre în luptă şi poate şi Mercedes mai târziu în sezon, atunci vom avea o luptă frumoasă. Mai ales cu Ferrari, deoarece Ferrari e un nume mare în Formula 1. Dacă vor începe să se bată la titlu, mai ales cu Lewis anul viitor, atunci va fi un lucru uriaş”, a declarat Alain Prost, citat de planetf1.com. Pentru Max Verstappen urmează Marele Premiu al Chinei, care va avea loc în perioada 19-21 aprilie şi va fi în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Totul despre AntenaPLAY AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop. Ai sport in AntenaPLAY Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Care este cel mai bun antrenor român al momentului? Răzvan Lucescu Edi Iordănescu Dorinel Munteanu Cosmin Olăroiu Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...