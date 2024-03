Schimbare de ultim moment la Ferrari, înaintea Marelui Premiu al Arabiei Saudite! Carlos Sainz nu va lua startul - Antena Sport

Frederic Vasseur a anunţat „strategia” de la Ferrari care a fost un real succes

Frederic Vasseur a anunţat „strategia” de la Ferrari care a fost un real succes. Şeful de la Maranello a dezvăluit că motivul pentru care aducerea lui Lewis Hamilton din 2025 a fost anunţată atât de vreme are legătură cu eliminarea tensiunilor din acest sezon.

O legătură directă o are reacţia lui Carlos Sainz, care a dovedit încă o dată că este un profesionist desăvârşit. Pilotul va da totul în 2024 şi a început cu un podium la Bahrain, unde a terminat pe 3, înaintea colegului Charles Leclerc.

„Sincer, am fost convins că va avea o astfel de reacţie. De aceea am decis să facem anunţul aşa devreme, pentru a ne putea concentra pe restul sezonului. Reacţia lui Carlos a fost impecabilă: `ok, mai am un sezon, voi da totul de la primul la ultimul viraj al sezonului`.

La Bahranin a fost puternic, solid, a făcut o treabă foarte bună. Sunt foarte fericit şi mulţumit”, a spus Frederic Vasseur, citat de formula1.com.