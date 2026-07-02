Stres și răcoare la Silverstone. Adrian Georgescu anticipează o cursă spectaculoasă în MP al Marii Britanii

”Tyre stress” înseamnă cât de mult sunt solicitate pneurile într-o cursă. Sunt mai mulți factori care „obosesc” anvelopa. În primul rând, forțele laterale din viraje. Când mașina ia un viraj rapid, cauciucul este „împins” lateral. Asta generează uzură pe umărul gumei. Cu cât virajele sunt mai rapide și mai lungi (cum e succesiunea Maggots – Becketts – Chapel), cu atât stresul e mai mare.

În al doilea rând, sunt forțele longitudinale, de frânare și accelerație. Mai ales în Canada avem acest tip de eforturi. Și temperatura e un factor critic. Dacă pneul e prea rece, nu are aderență. Dacă prea fierbinte, se degradează. Dacă asfaltul e abraziv (nu e cazul la Silverstone), stresul crește.

Pneul care suferă cel mai mult stres e cel din față stânga, căci sunt foarte multe viraje rapide multe viraje rapide la dreapta. De pildă, Maggotts – Becketts – Chapel, Copse, Stowe și Abbey.

Se poate face o singură oprire

Selecția de gume cuprinde cele mai dure compoziții din gamă. Au fost alese C1 (Hard), C2 (Medium) și C3 (Soft) datorită gradului ridicat de dificultate al circuitului, care determină degradarea anvelopelor. Cei de la Pirelli prevăd că vor fi echipele să încerce să termine cursa de duminică cu o strategie cu o singură oprire la boxe, folosind cele două compoziții cu aderență mai mare, C2 și C3. Anvelopele de ploaie ar putea fi folosite. Timp de doi ani consecutivi, a plouat duminica, iar gumele intermediare au fost folosite.

Cât de bine va funcționa upgrade-ul Red Bull?

Dacă McLaren nu traversează o perioadă fastă, formația care a avut un upgrade reușit în Austria a fost Red Bull Racing. La Spielberg, Verstappen a ocupat locul secund. Dacă mai erau câteva tururi, ar fi putut pune în pericol victoria lui Russell. Hadjar a ocupat și el în final poziția a șasea.

În ce a constat pachetul de upgrade-uri făcut de Red Bull? Un articol bun este chiar pe site-ul oficial al competiției. Au fost modificări de caroserie, cu priza de aer a pontonului și

capota motorului redesenate. Podeaua a cunoscut un upgrade major. Au existat modificări la suspensia și aripa din spate, de asemenea.

Vă reamintesc că RB22, monopostul celor de Red Bull, a avut în 2026 o problemă cu șasiul, nu cu motorul. Mașina a avut un echilibru aerodinamic instabil și un comportament inconsistent în viraje rapide. Motorul, realizat de Red Bull Powertrains în colaborare cu Ford, e cel mai puternic de pe grilă. Un alt punct slab al team-ului este eficiența sistemului electric, foarte importantă în Marele Premiu al Marii Britanii.

Pe de altă parte, Silverstone e tipul de circuit unde eficiența aerodinamică a podelei și stabilitatea adusă de apăsarea pe puntea spate contează mult. De aceea, upgrade-ul făcut de Red Bull Racing ar putea conta destul de mult.