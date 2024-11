"Ai luat bani de la Gigi Becali!" Dănuţ Lupu a intervenit în "războiul" dintre Marius Lăcătuş şi Mircea Lucescu! Reacţie categorică - Antena Sport

Lucescu a subliniat că îi apară pe cei de la CSA Steaua şi le oferă posibilitatea de a deveni cu adevărat continuatorii Stelei. Selecţionerul a vorbit şi despre Marius Lăcătuş, şi s-a declarat că nici el nu crede ceea ce declară. Il Luce a dezvăluit că în trecut a refuzat să o antreneze pe CSA Steaua.

„Mă surprinde că sunt băieți deștepți și nu își dau seama că de fapt intervenția mea întâmplătoare, pentru că nu mi-am dat seama, așa cum Puiu a vorbit de Steaua lui Becali, cum nici eu nu mi-am dat seama cu FCSB.

Au niște probleme și ar fi trebuit să se bucure că cineva le atrage atenția că ei trebuie să fie continuatorii Stelei mari, care a făcut performanțe și nu echipei care e în Liga 2 acum și are perspective mici să promoveze și să joace în cupele europene.

(N.r. Despre declaraţiile lui Marius Lăcătuş) Mă apucă râsul. N-are niciun rost să îi răspund pentru că sunt convins că nu crede ceea ce spune. Mai și spune că mi-am dorit să fiu la Steaua. Am fost chemat de Bolteanu, am fost la ei la minister, am refuzat categoric când eram la Corvinul Hunedoara”, a mai spus Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.