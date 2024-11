"Mă apucă râsul!" Mircea Lucescu, reacţie categorică după a fost atacat de Marius Lăcătuş! Replică dură dată de selecţioner - Antena Sport

(N.r. Despre declaraţiile lui Marius Lăcătuş) Mă apucă râsul. N-are niciun rost să îi răspund pentru că sunt convins că nu crede ceea ce spune. Mai și spune că mi-am dorit să fiu la Steaua. Am fost chemat de Bolteanu, am fost la ei la minister, am refuzat categoric când eram la Corvinul Hunedoara”, a mai spus Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.

Marius Lăcătuş l-a făcut praf pe Mircea Lucescu

Marius Lăcătuş nu s-a ferit de cuvinte şi l-a atacat pe Mircea Lucescu, în scandalul pe care acesta îl are cu cei de la CSA Steaua. „Fiara” a transmis clar faptul că Il Luce ar trebui să fie dat în judecată, după ce a numit-o pe FCSB ca fiind continuatoarea Stelei.

„Știe când să reacționeze în mod negativ față de un club pe care dânsul nu-l suferă din acea perioadă. Ceea ce mă deranjează cel mai mult e că nimeni din cadrul Federației nu-i atrage atenția.

Nu l-au dat în judecată din câte știu. Au ținut cont de numele Lucescu și au vrut să regleze pe o manieră amiabilă. Da, el are ceva cu Steaua.

(n.r. visul lui a fost să antreneze Steaua) Tocmai de aia e așa. Chiar dacă te cheamă Mircea Lucescu, nu ești mai presus. El reprezintă o Federație, nu e persoană privată. Dacă o să continue așa, da, trebuie dat în judecată”, a declarat Marius Lăcătuş despre Mircea Lucescu, conform digisport.ro.