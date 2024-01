"Am exagerat!" Florin Răducioiu şi-a recunoscut greşeala, după ce l-a numit "cioban" pe Radu Drăguşin - Antena Sport

Reclamă

Fostul internaţional a lăudat calităţile fundaşului român, fiind de părere că transferul acestuia la Tottenham este ca un „diamant” pentru fotbalul românesc.

În privinţa declaraţiilor oferite în trecut, Răducioiu a mărturisit faptul că era foarte revoltat pentru că Denis Alibec nu a primit titlul de jucătorul anului.

„E un jucător tânăr, care mai are multe de învăţat din punct de vedere tehnic, dar care a învăţat foarte bine de la Juventus cum trebuie să se poziţioneze în anumite momente, a învăţat să anticipeze foarte bine, este foarte puternic în duelurile aeriene.

Este un jucător rudimentar din punct de vedere tehnic, dar este un profesionist desăvârşit, are această dorinţă de a se autodepăşi. Pentru noi, acest transfer este ca un diamant care trebuie în continuare şlefuit, e clar.

E un jucător tânăr, care mai are de crescut. Poate am exagerat când am folosit acel cuvânt, <<ciobănie>>, mi-a venit în minte, pentru că Drăguşin este rudimentar. Şi De Ligt devenise cel mai bun jucător din Olanda, dar acest băiat câştigase atunci Cupa Olandei, campionatul, a jucat într-o echipă mare ca Ajax, care a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor.

O spun pentru ultima dată, terminăm cu această polemică, nu e posibil să-i dăm titlul de cel mai bun jucător al României unui apărător. Pe mine nu m-a impresionat, eu nu pot să-l uit pe Alibec, dar recunosc, am exagerat cu acest cuvânt <<ciobănie>>, dar eram foarte revoltat, nu putem premia un jucător care nu a transmis nimic, esenţa fotbalului este la cel care dă gol, cel care mă ridică de pe scaun”, a declarat Florin Răducioiu, conform orangesport.ro. Florin Răducioiu, replică acidă pentru Florin Manea Florin Răducioiu a avut o replică acidă pentru Florin Manea, după ce impresarul l-a taxat pe fostul internaţional, ca urmare a faptului că acesta l-a numit „cioban” pe Radu Drăguşin. Răducioiu a transmis un mesaj dur pentru Manea, şi a transmis că nu se coboară la nivelul acestuia. „Nu răspund, pentru că nu mă cobor la nivelul acestui personaj. Am spus, pentru mine fotbalul este altceva. Fotbalul este emoţii, adrenalină, goluri. Acest jucător nu a dat aşa ceva ca să fie desemnat cel mai bun jucător din România. Trebuia dat, cum am spus, lui Alibec. Sunt pro atacanţi, am fost atacant. El (n.r. Viorel Moldovan), când dădea goluri, eu mă ridicam în picioare, deci îmi transmitea emoţie. El e un apărător (n.r. Drăguşin)”, a declarat Florin Răducioiu, conform primasport.ro.

