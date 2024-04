Anunţul Teodorei Meluţă după România - Kazahstan 1-0: "Sperăm să îi urmăm pe băieţi şi să ne calificăm la EURO" - Antena Sport

Reclamă

Au fost arțăgoase, dar pot să zic că și noi am fost. Până la urmă e fotbal, este un sport de contact, e normal. Poate ar fi mers să marcăm mai multe goluri, dar ne bucurăm pentru cele 3 puncte.

Ne dorim să continuăm pe același drum, să adunăm victorii și să mergem la baraj, iar după baraj sperăm să îi urmăm pe baieți și să ne calificăm și noi la turneul final. E foame de rezultate, cred că uitasem cum e să ne bucurăm de victorii”, a spus Teo Meluță, la finalul meciului.

La rândul său, şi selecţionerul Massimo Pedrazzini s-a arătat încrezător că poate califica naţionala României la EURO.

„În ultima perioadă, rezultatele au fost rele. Mă bucur că am văzut o mobilizare din partea lor într-un moment extraordinar de important. Mi-a plăcut atitudinea cu care am jucat acest meci, a fost o partidă destul de grea. S-au apărat în 40 de metri, a fost dificil să pătrundem. Am reușit de câteva ori din părțile laterale. A venit golul în repriza secundă. Sunt foarte mulțumit. E foame de rezultate. Euro încă este departe„, a spus şi Pedrazzini.

ROMÂNIA – KAZAHSTAN 1-0. Victorie uriaşă pentru tricolore

A marcat: Carp ’68

Echipele de start: ROMÂNIA: 1. Părăluță – 5. Meluță, 2. Stanciu, 15. Goder, 13. Gered – 4. Bortan (14. Herczeg 89′), 19. Iordăchiuși (10. Ciolacu 56′), 8. Vătafu – 22. Marcu (16. Bălăceanu 46′), 20. Carp (21. Borodi 80′), 11. Olar-cpt (6. Istrate 80′). Selecționer: Massimo Pedrazzini

Rezerve: 12. Ceasar, 23. Câmpean – 3. Tunoaia, 17. Bistrian, 18. Bratu, 9. Vasile, 7. Bâtea KAZAHSTAN: 1. Portnova – 5. Demidova, 9. Nurusheva (22. Lozukova 77′), 15. Myasnikova – cpt., 8. Gaistenova – 6. Nizamutdinova (2. Taldykina 77′), 4. Aitymova, 3. Khairulina – 7. Kulmagambetova, 11. Tuchina (14. Yerzhanova 56′ / 19. Satygaliyeva 77′), 21. Turlybekova (18. Burova 65′). Selecționer: Madiyar Kembilov

Rezerve: 12. Zeinali – 10. Karazhanova, 13. Mamyrova, 16. Aldanazar, 17. Zhumabaikyzy, 20. Sovet, 23. Vlassova

