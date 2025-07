Mirel Rădoi, verdict înainte de debutul Universității Craiova în cupele europene: „Nu am vrut să odihnesc jucători” - Antena Sport

Mirel Rădoi a vorbit despre debutul Universității Craiova în cupele europene. Oltenii se vor duela cu Sarajevo în turul doi preliminar din Conference League, partida tur urmând să se dispute joi, de la ora 22:00.

Mirel Rădoi a oferit declarații despre partida din Bosnia după ce Universitatea Craiova a obținut primul succes în noul sezon de Liga 1. Oltenii s-au impus cu 3-1 în duelul cu FC Argeș

Mirel Rădoi, verdict înainte de debutul Universității Craiova în cupele europene

Mirel Rădoi vrea ca jucătorii lui să fie mai concentrați în fața porții, fiind convins că asta va face diferența în duelul cu Sarajevo. Antrenorul oltenilor a subliniat că este concentrat 100% pe duelul cu bosniacii, însă nu a luat în calcul să odihnească jucători la partida cu FC Argeș.

„Trebuie să creștem calitatea la finalizare, ne așteaptă un meci foarte important în Europa cu o echipă foarte puternică. Are același sistem ca noi, foarte puternică în dueluri. Nu va fi deloc ușor și cred că în această dublă, echipa care va fi mai concentrată la finalizare va merge mai departe.

Ne vom gândi doar la partida cu Sarajevo, nu am luat în calcul odihnirea unor jucători, am urmat planul de joc, planul B sau C, în cazul în care rămânem în inferioritate. Nu ne mai gândim la strict pentru partida următoare, am făcut-o sezonul trecut de două ori și de două ori nu am câștigat.