Xabi Alonso a scris istorie cu Bayer Leverkusen! Recordul lui Bayern Munchen, doborât de liderul din Bundesliga - Antena Sport

„Regretați că ați semnat cu Bayern?” Thomas Tuchel nu a stat pe gânduri și a răspuns imediat. Actualul antrenor a vorbit și despre principala problemă din mandatul său, dar și despre motivul pentru care a ales să plece de la echipă.

Antrenorul formației din Bundesliga a spus că a ales să plece de la echipă deoarece nu a reușit să îi mobilizeze pe jucători, pentru ca aceștia să obțină rezultatele dorite.

De asemenea, Tuchel a spus că Bayern a avut ghinion în actualul sezon, din cauza accidentărilor care i-au pus în dificultate pe bavarezi.

„Nu am fost în stare să facem echipa să joace la un nivel înalt, în mod constant. Din această cauză ne vom despărți.

Dacă am făcut o greșeală că am venit la Bayern? Nu are niciun rost să ne uităm la trecut. Lumea uită totuși că am avut un mare ghinion, legat de accidentarea jucătorilor!”, a spus Thomas Tuchel, citat de Fabrizio Romano.

Thomas Tuchel a părăsit-o pe Chelsea, echipă alături de care a câștigat Liga Campionilor, în luna septembrie 2022 și a ajuns la Bayern în luna martie a anului trecut. Până în momentul de față a strâns 44 de partide pe banca bavarezilor, în care a reușit să adune o medie de 2.02 puncte pe meci, potrivit statisticilor oferite de site-ul Transfermarkt.