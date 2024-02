Cale liberă pentru Răzvan Burleanu la şefia UEFA: Aleksander Ceferin nu va participa la alegerile UEFA din 2027 - Antena Sport

Aleksander Ceferin nu va participa la alegerile UEFA din 2027

Răzvan Burleanu poate participa la alegeri Cale liberă pentru Răzvan Burleanu la şefia UEFA: Aleksander Ceferin nu va participa la alegerile UEFA din 2027. Slovenul a decis să nu candideze pentru un nou mandat în 2027, a anunţat el, joi, în timpul Congresului forului fotbalistic european de la Paris, potrivit agenţiilor internaţionale de presă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultima perioadă, au apărut mai multe informaţii care anunţau că Răzvan Burleanu ar putea fi urmaşul lui Ceferin la şefia UEFA.

Cale liberă pentru Răzvan Burleanu la şefia UEFA: Aleksander Ceferin nu va participa la alegerile UEFA din 2027

„Am decis, în urmă cu vreo şase luni, să nu candidez din nou în 2027. Motivul este că, după o vreme, fiecare organizaţie are nevoie de sânge proaspăt, dar mai ales că am fost departe de familie timp de şapte ani”, a afirmat Ceferin, într-o conferinţă de presă.