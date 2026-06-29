Adrian Mutu a numit capitolul la care România e sub toate echipele de la Cupa Mondială: “Ritmul, mult mai ridicat”

Adrian Mutu și Bogdan Stelea au analizat ce s-a întâmplat în prima partidă din 16-imile Campionatului Mondial, câștigată de Canada contra Africii de Sud pe final, după care au ajuns la o concluzie comună cu privire la fotbalul românesc. Cei doi foști jucători sunt de părere că există probleme la nivel fizic și de intensitate atunci când vine vorba de “sportul rege” practicat la noi în țară.
În primul duel din fazele eliminatorii de la Cupa Mondială, Canada a învins cu greu Africa de Sud cu scorul de 1-0, golul victoriei fiind marcat de Stephen Eustaqio în minutul 90+2. Deși a fost eliminată din competiție, “Bafana Bafana” a fost apreciată de către Bogdan Stelea și Adrian Mutu, care au remarcat combativitatea echipei lui Hugo Broos.
Fotbalul din România, marcat de probleme fizice
Ulterior, fostul atacant și fostul portar din Generația de Aur au făcut o paralelă între ce se întâmplă la Mondial și nivelul fotbalului din România. Stelea e de părere că prima problemă a echipelor și naționalei se rezumă la fizic mai presus de toate.
“Din punct de vedere fizic, cred că suntem destul de departe. Noi, pe parcursul unui meci, jucăm în reprize, avem momente în care facem lucrurile cum trebuie, iar apoi dispărem din punct de vedere fizic. Se vorbește mereu că cedăm mental. Părerea mea este că, înainte de toate, cedăm fizic.
Poți să îți dorești și să știi unde vrei să ajungi, dar trebuie să te țină și fizicul ca să poți face ceea ce îți propui. După primul meci, cu Mexic (0-2), spuneam că echipa noastră este mai bună decât Africa de Sud. Astăzi mi-am schimbat părerea. Pierdeau mingea, dar reacționau imediat pentru a o recupera. Asta spune foarte multe.
Au primit gol pe final, însă cred că ar fi dus meciul în același ritm și în prelungiri. Au avut și puțin noroc, pentru că Canada și-a creat ocazii importante de a marca. Dar și asta face parte din joc“, a spus Bogdan Stelea în cadrul studioului “Toată lumea la Antena”.
“Intensitatea antrenamentelor lipsește fotbalului românesc”, crede Mutu
Adrian Mutu și-a completat colegul și a amintit de barajul dintre Turcia și România, unde “tricolorii” nu au putut face față intensității impuse de echipa lui Vincenzo Montella. Ulterior, “Briliantul” a ajuns la o concluzie tranșantă, i anume că echipa noastră națională n-ar fi putut să fie peste niciuna dintre cele 48 de echipe de la Mondial în ceea ce privește intensitatea.
“S-a văzut că ritmul impus de Turcia în meciul cu noi ne-a făcut foarte mult rău. Intensitatea antrenamentelor lipsește fotbalului românesc.
La acest Campionat Mondial nu am văzut nicio echipă pe care să o putem domina din punct de vedere al intensității. Ritmul din fotbalul de astăzi este mult mai ridicat. A dispărut puțin stilul tiki-taka, iar acum se joacă mult mai direct.
Accentul cade foarte mult pe tranziții, iar acolo se fac diferențele. Bineînțeles, trebuie să ai și calitatea tehnică necesară pentru a pasa corect și pentru a te demarca eficient“.
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