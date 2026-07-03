Anunţul uriaş făcut de Cristiano Ronaldo după Portugalia – Croaţia 2-1

Cristiano Ronaldo a reuşit să fie decisiv în victoria Portugaliei cu Croaţia, 2-1, marcând un gol şi intrând în istoria fotbalului o dată în plus, iar atacantul de la Al-Nassr a fost chestionat cu privire la viitorul său la naţională.
Chiar înainte de startul partidei, Katia Aveiro, sora starului portughez, a dezvăluit că Ronaldo e gata să se retragă de la echipa naţională la finalul Cupei Mondiale.
Cristiano Ronaldo a vorbit despre retragerea de la echipa naţională a Portugaliei
Legendarul atacant a fost întrebat dacă se gândeşte să renunţe la echipa naţională şi a lăsat să se înţeleagă că decizia nu a fost încă luată şi el ar putea să mai evolueze pentru lusitani şi după turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.
“Nu iau decizii la cald. O să gândesc la viitorul meu la naţională după turneu, nu acum”, a declarat Cristiano Ronaldo, citat de Fabrizio Romano.
Luka Modric şi Cristiano Ronaldo, momente frumoase după meciul dintre Portugalia şi Croaţia
Foşti colegi la Real Madrid, Ronaldo şi Modric s-au întreţinut preţ de câteva zeci de secunde, iar lusitanul a dezvăluit ce mesaj a avut pentru mijlocaşul croat, care este în continuare la un nivel înalt, ultimul sezon fiind în tricoul lui AC Milan.
“Am evoluat mulţi ani cu Luka Modric, e extraordinar să-l văd jucând la un nivel de top în continuare. L-am felicitat şi i-am urat noroc pentru viitor”, a spus Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo nu a uitat de Diogo Jota
În urmă cu fix un an, Diogo Jota, internaţional portughez şi jucător la Liverpool, deceda în urma unui accident rutier care şoca lumea fotbalului. Ronaldo a îmbrăcat tricoul fostului său coleg şi a amintit la declaraţii despre el.
“Ştiam ce semnifică această dată pentru noi. Eram conştienţi de asta. Am câştigat pentru Diogo, pentru noi, pentru Portugalia”, a mai spus Cristiano Ronaldo la finalul partidei dintre Portugalia şi Croaţia.
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