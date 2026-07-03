Anunţul uriaş făcut de Cristiano Ronaldo după Portugalia – Croaţia 2-1

Cristiano Ronaldo a reuşit să fie decisiv în victoria Portugaliei cu Croaţia, 2-1, marcând un gol şi intrând în istoria fotbalului o dată în plus, iar atacantul de la Al-Nassr a fost chestionat cu privire la viitorul său la naţională.

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Chiar înainte de startul partidei, Katia Aveiro, sora starului portughez, a dezvăluit că Ronaldo e gata să se retragă de la echipa naţională la finalul Cupei Mondiale.

Cristiano Ronaldo a vorbit despre retragerea de la echipa naţională a Portugaliei

Legendarul atacant a fost întrebat dacă se gândeşte să renunţe la echipa naţională şi a lăsat să se înţeleagă că decizia nu a fost încă luată şi el ar putea să mai evolueze pentru lusitani şi după turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.

“Nu iau decizii la cald. O să gândesc la viitorul meu la naţională după turneu, nu acum”, a declarat Cristiano Ronaldo, citat de Fabrizio Romano.

Luka Modric şi Cristiano Ronaldo, momente frumoase după meciul dintre Portugalia şi Croaţia

Foşti colegi la Real Madrid, Ronaldo şi Modric s-au întreţinut preţ de câteva zeci de secunde, iar lusitanul a dezvăluit ce mesaj a avut pentru mijlocaşul croat, care este în continuare la un nivel înalt, ultimul sezon fiind în tricoul lui AC Milan.