Cristiano Ronaldo, peste Leo Messi după golul din Portugalia – Croaţia!

Cristiano Ronaldo a reuşit să marcheze în duelul dintre Portugalia şi Croaţia, de la Cupa Mondială, din faza 16-milor, într-un moment în care echipa lusitană avea nevoie mai mult ca oricând de atacantul de la Al-Nassr.
După multe partide la Cupa Mondială, în faza eliminatorie, în care nu a reuşit să marcheze, Cristiano Ronaldo, considerat de mulţi ca fiind cel mai bun fotbalist din istorie, a spart gheaţa şi l-a eclipsat pe rivalul său, Leo Messi.
Cristiano Ronaldo, la datorie pentru Portugalia în duelul cu Croaţia
Repriza secundă a partidei dintre Portugalia şi Croaţia a fost una spectaculoasă, plină de faze, iar după ce Ivan Perisic a deschis scorul a venit răspunsul din partea atacantului lusitan de la Al-Nassr. Mai întâi acesta a punctat dintr-o poziţie de ofsaid, cu o finalizare superbă, după care a urmat un gol valabil pentru Ronaldo.
Un corner a dus la o centrare în careu, iar Renato Veiga a fost ţinut de Nikola Vlasic şi arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri după intervenţia VAR. Cristiano Ronaldo a obişnuit ca în momentele de presiune să fie decisiv şi a livrat din nou. Acesta a şutat puternic, în colţul din dreapta, iar Dominik Livakovic nu a ghicit colţul şi a fost învins de portughez.
Ronaldo a fost mai profilic decât Leo Messi
Datorită acestei reuşite, Cristiano Ronaldo a reuşit să bifeze primul său gol în fazele eliminatorii la Cupa Mondială după 582 de minute jucate, iar în comparaţie, marele său rival, Leo Messi, a avut nevoie de 756 de minute pentru a înscrie în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială, conform statisticilor.
Argentinianul a punctat în faza optimilor de la Cupa Mondială din 2022, în victoria cu 2-1, contra Australiei, tot din lovitură de la 11 metri, precum atacantul portughez, iar astfel duelul de la distanţă dintre cei doi, care a fost ani buni, continuă şi la turneul din Statele Unite.
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