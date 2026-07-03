Cristiano Ronaldo, peste Leo Messi după golul din Portugalia – Croaţia!

Cristiano Ronaldo a reuşit să marcheze în duelul dintre Portugalia şi Croaţia, de la Cupa Mondială, din faza 16-milor, într-un moment în care echipa lusitană avea nevoie mai mult ca oricând de atacantul de la Al-Nassr.

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După multe partide la Cupa Mondială, în faza eliminatorie, în care nu a reuşit să marcheze, Cristiano Ronaldo, considerat de mulţi ca fiind cel mai bun fotbalist din istorie, a spart gheaţa şi l-a eclipsat pe rivalul său, Leo Messi.

Cristiano Ronaldo, la datorie pentru Portugalia în duelul cu Croaţia

Repriza secundă a partidei dintre Portugalia şi Croaţia a fost una spectaculoasă, plină de faze, iar după ce Ivan Perisic a deschis scorul a venit răspunsul din partea atacantului lusitan de la Al-Nassr. Mai întâi acesta a punctat dintr-o poziţie de ofsaid, cu o finalizare superbă, după care a urmat un gol valabil pentru Ronaldo.

Un corner a dus la o centrare în careu, iar Renato Veiga a fost ţinut de Nikola Vlasic şi arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri după intervenţia VAR. Cristiano Ronaldo a obişnuit ca în momentele de presiune să fie decisiv şi a livrat din nou. Acesta a şutat puternic, în colţul din dreapta, iar Dominik Livakovic nu a ghicit colţul şi a fost învins de portughez.

Ronaldo a fost mai profilic decât Leo Messi

Datorită acestei reuşite, Cristiano Ronaldo a reuşit să bifeze primul său gol în fazele eliminatorii la Cupa Mondială după 582 de minute jucate, iar în comparaţie, marele său rival, Leo Messi, a avut nevoie de 756 de minute pentru a înscrie în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială, conform statisticilor.