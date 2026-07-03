Avem Portugalia – Spania în optimile Campionatului Mondial. Când se joacă! Ştim deja 6 optimi

Optimile Campionatului Mondial 2026 ne aduc un meci de pus în ramă. Portugalia – Spania este cel mai tare duel din această fază a competiţiei transmise exclusiv în AntenaPLAY.

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Spania şi Portugalia au intrat în fazele eliminatorii ştiind că se pot duela în următoarea rundă. Lamine Yamal şi ai lui au trecut de Austria, cu 3-0, în timp ce Portugalia lui Cristiano Ronaldo a eliminat dramatic Croaţia, 2-1.

În urma acestor rezultate, s-a stabilit meciul uriaş din optimi! Portugalia – Spania se va disputa la Dallas, pe 6 iulie, de la ora 22.00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Programul celor 6 optimi ale Campionatului Mondial

Canada – Maroc (4 iulie, ora 20:00)

Paraguay – Franța (5 iulie, ora 00:00)

Brazilia – Norvegia (5 iulie, ora 23:00)

Mexic – Anglia (6 iulie, ora 3:00)

Portugalia – Spania (6 iulie, ora 22:00)

Belgia – SUA (7 iulie, ora 3:00)

Ce meciuri mai sunt de disputat din 16-imi

Elveția – Algeria (3 iulie, ora 06:00)

Australia – Egipt (3 iulie, ora 21:00)

Argentina – Capul Verde (4 iulie, ora 01:00)

Columbia – Ghana (4 iulie, ora 04:30)

Din meciurile de mai sus, vom obţine ultimele două optimi astfel