“Banii vorbesc”! Selecţionerul care a distrus ideea de Campionat Mondial cu 48 de echipe

Cupa Mondială „pierde multă valoare” cu 48 de echipe participante, a afirmat, sâmbătă, selecţionerul Ghanei, Carlos Queiroz, atacând competiţia concepută de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, informează rmcsport.fr.
„Cred că, odată cu numărul de echipe, (Cupa Mondială) îşi pierde multă valoare şi sens”, a explicat el după înfrângerea echipei sale împotriva Croaţiei (2-1) la Philadelphia, care nu i-a împiedicat să termine printre cele mai bune echipe de pe locul trei şi să îşi asigure astfel locul în 16-imi.
Carlos Queiroz nu mai vrea Mondial cu 48 de echipe
„Chiar şi meciurile de calificare din Europa şi Africa îşi pierd sensul şi semnificaţia pentru că sunt prea multe”, a spus antrenorul portughez, care se află la a şasea Cupă Mondială ca manager (după 2002, 2010, 2014, 2018 şi 2022).
„Astăzi, banii vorbesc şi ăsta nu se mai numeşte fotbal, ci «argentball» (mingea cu bani)”, a declarat el. „Prefer să văd Cupa Mondială ca pe un eveniment rar, care ar trebui să aibă o mare semnificaţie şi voi lupta să fiu acolo.”
Cupa Mondială din 2026 are o amploare fără precedent, extinzându-se de la 32 la 48 de echipe şi având 104 meciuri desfăşurate în trei ţări co-gazdă (Statele Unite, Canada şi Mexic).
FIFA a introdus, de asemenea, o rundă suplimentară, runda 16-imilor.
Forul de conducere al fotbalului estimează venituri de peste 11 miliarde de dolari pentru această Cupă Mondială.
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