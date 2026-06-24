Campionatul Mondial 2026: S-a întors “Lumumba Vea”, suporterul vedetă al RD Congo

Un erou pentru o întreagă naţiune în timpul Cupei Africii pe Naţiuni, „Lumumba Vea”, suporterul Michel Kuka Mboladin, vedetă în RD Congo, s-a aflat pe stadion pentru al doilea meci al Leoparzilor împotriva Columbiei, scor 0-1, din Grupa K a Cupei Mondiale din 2026.
Bărbatul a devenit cunoscut în Maroc petrecând meciuri întregi cu braţul ridicat, imitând statuia lui Patrice Lumumba, eroul naţional al independenţei Republicii Democrate Congo.
🚨 HE’S FINALLY HERE.
After missing DR Congo’s opener because of visa issues, Lumumba has taken his place for Colombia vs DR Congo. 🔥 pic.twitter.com/8tG7d77onn
— Sports on Predict (@predictdotsport) June 24, 2026
S-a întors “Lumumba Vea”, suporterul vedetă al RD Congo
El nu a reuşit să obţină viza din cauza restricţiilor legate de epidemia de Ebola şi nu a fost prezent la primul meci, cu Portugalia.
După meciul cu Columbia, el va fi prezent în tribune şi la ultimul meci din grupe al RD Congo, vineri, cu Uzbekistan.
- Cehia – Mexic, ora 04:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Ultima şansă de calificare pentru europeni
- Maroc – Haiti, ora 1:00, LIVE VIDEO pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Africanii joacă pentru șefia grupei
- Pe ce canale TV şi la ce ore se văd meciurile de azi de la Campionatul Mondial 2026. Toate partidele sunt în AntenaPLAY
- Scoția – Brazilia, ora 1:00, LIVE VIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Duel decisiv
- Bosnia Herțegovina – Qatar, ora 22:00, LIVE VIDEO pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Meci de totul sau nimic