Campionatul Mondial 2026: S-a întors “Lumumba Vea”, suporterul vedetă al RD Congo

Un erou pentru o întreagă naţiune în timpul Cupei Africii pe Naţiuni, „Lumumba Vea”, suporterul Michel Kuka Mboladin, vedetă în RD Congo, s-a aflat pe stadion pentru al doilea meci al Leoparzilor împotriva Columbiei, scor 0-1, din Grupa K a Cupei Mondiale din 2026.

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Bărbatul a devenit cunoscut în Maroc petrecând meciuri întregi cu braţul ridicat, imitând statuia lui Patrice Lumumba, eroul naţional al independenţei Republicii Democrate Congo.

🚨 HE’S FINALLY HERE.

After missing DR Congo’s opener because of visa issues, Lumumba has taken his place for Colombia vs DR Congo. 🔥 pic.twitter.com/8tG7d77onn

— Sports on Predict (@predictdotsport) June 24, 2026

S-a întors “Lumumba Vea”, suporterul vedetă al RD Congo

El nu a reuşit să obţină viza din cauza restricţiilor legate de epidemia de Ebola şi nu a fost prezent la primul meci, cu Portugalia.

După meciul cu Columbia, el va fi prezent în tribune şi la ultimul meci din grupe al RD Congo, vineri, cu Uzbekistan.